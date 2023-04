Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært en fantastisk gjeninnhenting for samtlige hoteller vi eier. Mange av dem har knust gamle rekorder, og jeg er utrolig imponert over hvordan hotelloperatørene evnet å kaste seg rundt da antall gjester eksploderte etter pandemien, sier Anders Buchardt (48) etter å ha presentert et overskudd før skatt på 119 millioner kroner for AB Invest.

Det er riktignok vel 70 millioner kroner svakere i 2021 grunnet blant annet økte valutakostnader. Men driftsresultatet før finanskostnader ble rekordhøyt takket være en kraftig økning i de omsetningsbaserte leieinntektene fra hotellene i et år der salgsinntektene fra eiendom ble redusert fra 425 til 187 millioner kroner.

AB Invest (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 655 820 -20,1% Driftsresultat (ebit) 264 260 1,5 % Resultat før skatt 119 191 -37,7%

Over fem milliarder

AB Invest eier hoteller som Comfort Runway på Gardermoen og Scandic Lerkendal i Trondheim samt en rekke andre eiendommer som i regnskapet er verdsatt til over 5,5 milliarder kroner. Den bokførte egenkapitalen er på vel 640 millioner kroner. Kontantbeholdningen i banken er på godt over 300 millioner kroner.

Men de reelle verdiene i konsernet er langt høyere. Daglig leder Gard Utkilen anslår at konsernet sitter på verdier for mellom 9,5 og ti milliarder kroner, noe som i så fall betyr at den verdijusterte egenkapitalen er i området 5,5-6 milliarder.

Eierne har valgt å ta ut 80 millioner kroner i tilleggsutbytte etter fjoråret.

– Det pleier dere ikke gjøre?

– Nei, men det skyldes at vi i pandemien var veldig tilbakeholdne og måtte finansiere formuesskatten på andre måter. Så nå måtte vi ta et ekstraordinært stort utbytte for å dekke opp formuesskatt og utbytteskatt for de siste tre årene.

– Det høres ut som du er fristet til å flytte til Sveits?

– Vi blir i Norge så lenge vi har råd til det. Men det er klart at dersom det skulle gå dårlig med virksomheten og vi skulle slite med å skaffe til veie pengene vi trenger til å betale skatten, så.., sier han og lar være å fullføre setningen.

– Men vi håper for all del at vi ikke kommer dit, legger han til.

– Vi blir i Norge så lenge vi har råd til det, sier Anders Buchardt (til høyre). Han eier hotell- og eiendomskonsernet AB Invest sammen med faren Arthur. (Foto: Mattis Sandblad/NTB) Mer...

Usikre tider

Buchardt hadde et hektisk år i fjor med alt fra ferdigstillelse av et større kontorbygg ved Mjøstårnet i Brumunddal, ny runde med utleieleiligheter og fritidsboliger i Hafjell, igangsettelse av hotell i Bodø og leilighetsprosjekt ved Skifer Hotel i Oppdal, et hotell han eier sammen med blant andre Kjell Inge Røkke.

Buchardt har også doblet eierandelen i Alpinco, alpinkonsernet som eier skianlegg og betydelig overnattingskapasitet i Hafjell og Kvitfjell. Eierandelen er 80 prosent etter å ha kjøpt ut norskamerikaneren Bjørn Borgen.

Buchardt er mer usikker på 2023. I årsregnskapet skriver styret at farten inn i 2023 er lavere.

«Det forventes at verdensøkonomien vil bremse opp og at det vil bli økonomisk stagnasjon eller mild nedgang. Fortsatt krig mellom Russland og Ukraina bidrar negativt både i form av økte geopolitiske spenninger og flaskehalser på energi- og matvaresiden. Dette forventes å reflekteres i en tøffere markedssituasjon innen både reiselivsnæringen og eiendomssegmentene som konsernet opererer i,» skriver selskapet.

– Starten av året er normalt en roligere periode for by- og flyplasshoteller, så det gir ingen god pekepinn. Destinasjonshoteller som Skifer på Oppdal og Fyri i Hemsedal har igjen satt nye omsetningsrekorder denne vinteren, sier Buchardt.

– Men det er nok tøffere tider i vente. Det er alltid vanskelig å spå, og det føles ekstra vanskelig nå. Vi ser mye har kjølnet ned. Folk er mer forsiktige med pengene, investeringer holdes igjen og aktiviteten bremser opp. Vi ser det blant annet i markedet for fritidsboliger, sier han.

Anders Buchardt eier 95 prosent av AB Invest. Faren Arthur (74), kjent for å ha bygget en rekke hoteller siden tidlig på 1990-tallet, eier resten og han kontrollerer selskapet ettersom han eier 51 prosent av a-aksjene.