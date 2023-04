Artikkelen fortsetter under annonsen

Rundt 20 år siden ble eiendomsutvikler Arthur Buchardt (74) invitert til Rjukan, som på den tiden slet med nedleggelse av industri og tapte inntekter.

Det skulle satses på hytteutbygging og turisme, og Buchardt fikk med seg kompis og tv-profil Hallvard Flatland (66) på et prosjekt. Men Buchardt mistet raskt motet.

– Det ble så mye motstand. Å ta det fra kommunens idé til virkelighet ble så vanskelig at fatter'n bare ga opp. Han sa: «dette gidder jeg ikke holde på med. Det er bare motbakke, men hvis du har lyst til å prøve, så vel bekomme», forteller sønnen Anders Buchardt (49).

– Den gangen var jeg yngre og litt mer naiv enn jeg er i dag, så jeg tenkte «faen heller», dette skal jeg klare. Fatteren kastet kortene og jeg gjøv på med mitt ungdommelige mot, og Hallvard ble med meg videre.

«Sunt og godt»

Nå har Buchardt og Flatland solgt og leid ut hytter på Gaustablikk i snart 15 år, men det har ikke vært uten problemer. Duoen fikk en pangstart med 150 tomtesalg i 2006/2007, før finanskrisen traff dem rett i fleisen.

– Fra 2008 til 2015 var det nesten ingenting. Så tok det seg plutselig opp, før vi fikk den velkjente ekstraboosten under pandemien. Nå har vi passert 400 hyttetomter og 100 leiligheter. Jeg har ikke eksakte tall, men jeg antar det er over 500 fritidsboliger og utleieenheter. Nå går det veldig bra, sier Buchardt.

Det rykende ferske regnskapet for Gaustatoppen Invest, som Buchardt og Flatland eier halvparten hver av, viser et resultat før skatt på 18 millioner kroner og rekordhøye 70 millioner kroner i omsetning. Duoen feiret med et utbytte på til sammen 20 millioner kroner.

Hallvard Flatland eier halvparten av Gaustatoppen Invest. (Foto: Terje Bendiksby/NTB) Mer...

– Det er blitt skikkelig butikk?

– Ja, men du skal jammen være tålmodig og langsiktig. Det er egentlig først nå de siste årene det er blitt noe avkastning. Man skal vite hva man driver med i denne bransjen, for det er utvilsomt konjunkturutsatt. Når det er gode tider er det høyt tempo, men når det er dårligere tider er det ganske dødt. Det har vi erfart, sier Buchardt.

– Hvordan er markedet nå?

– Helt avhengig av hva du sammenligner med. Sammenlignet med 2017–2019 er det cirka på samme nivå sånn jeg opplever det, og hvis du sammenligner med 2021–2022 er det mye roligere. Men de to pandemiårene var jo helt ekstraordinære, så det blir ikke sammenlignbart. Nå vil jeg si det er sunt og godt. Det var det ikke under pandemien, selv om det utvilsomt var fint for oss.

Gaustatoppen Invest AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 69,7 55,2 26,3% Driftsresultat (ebit) 19,2 17,9 7,3% Resultat før skatt 17,6 8,1 117,3%

– Siste puslespillbrikken

Da Buchardt tok over prosjektet fra faren, bestemte han seg for at det skulle gjøres helhjertet med et langt perspektiv.

– Vi har holdt på med dette kontinuerlig siden 2006. Den gangen tenkte jeg at det var et så omfangsrikt og langt løp at jeg nok ville holde på med det resten av livet, men nå holder vi faktisk på med det siste feltet vår plan omfatter, så nå legger vi den aller siste puslespillbrikken, sier Buchardt.

Den siste brikken er et mindre felt på 43 enheter, bestående av både hytter og leiligheter.

– Det blir typisk for den trenden man nå ser, der man utnytter arealene bedre og bygger tettere. Debatten om utbygging er en veldig viktig debatt som burde vært tatt tidligere. Helt unødvendig har man breiet seg ut i altfor stor grad og brukt for mye plass. Når det er sagt, er det også mange som får det til å høres ut som det ikke er en eneste uberørt flekk i dette landet. Så det tegnes et unyansert bilde fra begge sider.

Buchardt eier Gaustatoppen Invest gjennom hans private selskap Abactus, som også har en rekke boligutviklingsprosjekter. Sammen med faren Arthur har Anders også familieselskapet AB Invest, der de største og mest verdifulle prosjektene ligger. Familien har blant annet bygget stort på Hafjell og Kvitfjell.