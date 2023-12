Artikkelen fortsetter under annonsen

Til manges store overraskelse ser det ikke ut til at de høye boligprisene vil falle særlig mye i år (nominelt, altså ikke justert for inflasjon). Nyboligsalget har derimot falt kraftig, til utbyggeres, entreprenørers, arkitekters og megleres store fortvilelse.

De må nok smøre seg med tålmodighet en stund til.

Salget av nye boliger siste 12-måneder var i oktober på 13.613 enheter, ifølge tall fra Boligprodusentenes Forening. Normalt har salget ligget mellom 25.000 og 30.000 enheter siden finanskrisen, med en topp på 35.633 enheter i 2016.

Antallet igangsatte boliger følger like bak, med en årsvekst i oktober på lave 15.827 enheter.

Selv om rentene har økt mye, er ikke dette nok til å forklare fallet i nyboligsalget. Finansiering av nyboligkjøp skjer i stor grad gjennom salg av eksisterende bolig, og selv om noen bytter seg oppover i markedet, er det ekstra låneopptaket gjerne lite.

Dermed er ikke økte renter alene tilstrekkelig til å forklare salgsfallet.

For potensielle boligkjøpere handler det om usikkerhet knyttet til hvor boligprisene skal gå på kort sikt. En ekstra bolig, eller boligkjøpskontrakt, innebærer betydelig risiko. I perioder hvor boligprisene beveger seg oppover, virker risikoen liten for at prisene skal være lavere ved overtagelse enn ved kontraktsinngåelse.

Nå utstråler hele markedet usikkerhet. Det ser vi også av de underliggende tallene i bruktboligmarkedet.

Mulige nyboligkjøpere kan enkelt kvitte seg med denne risikoen ved å utsette boligkjøpet.

At nyboligkjøperne avventer markedssituasjonen, virker dermed rasjonelt. Kjøperne vil komme tilbake om de føler seg sikre på at boligprisen blir høyere enn nå, når de skal selge sin nåværende bolig. Lang tid til overtagelse kan dermed være en fordel i dagens situasjon.

Det andre hovedbidraget til salgsfallet kommer av at det har vist seg vanskelig å kutte nyboligprisene. Høy inflasjon og lønnsvekst synes å ha ført til at pristilbudene fra entreprenørene heller øker enn reduseres. Svak krone er også et problem, både fordi det gjør importerte varer dyrere og entreprenørene mister arbeidskraft til andre land.

Stor etterspørsel fra det offentlige begrenser også presset på entreprenørene for å kutte i marginene sine.

Utover lavere byggekostnader kan utbyggerne kutte nyboligprisene ved å ta tap på tomtene de eier eller ved å kutte i sine egne marginer. Det viser seg imidlertid at til tross for lave salg, bygger det seg ikke opp en stor reserve av ubenyttede tomter i kommunene, samtidig som boligbyggingen er mye lavere enn den underliggende etterspørselen skulle tilsi.

Mange kommuner har også lave reguleringsreserver, og utbyggerne synes å ha liten tro på at kommunene vil klare å tilby mange byggeklare tomter fremover. Dette gir utbyggerne tro på at boligprisene skal opp igjen.

Utbyggerne regner dermed med å få godt betalt for å vente i stedet for å ta tap ved å kunne kutte prisene i dag. Riktignok kan det være noen som ikke har tilstrekkelig likviditet til å vente, og dermed er nødt til å ta noe tap.

Ironisk nok kan derfor forventninger blant utbyggerne om at boligprisene skal stige igjen på grunn av knapphet i reguleringsreserven, være med på å forklare den lave igangsettingen nå.

Det lønner seg altså å vente både for kjøper og selger, men hvor lenge må vi vente?

Hvis utbyggerne ikke vil ta tap, og kjøperne ikke vil betale høyere nyboligpremie, må vi i hvert fall vente til bruktboligprisene viser en klar oppadgående trend før nyboligsalget løsner igjen. Antageligvis må vi også ha noe realboligprisvekst også.

I mellomtiden får alle som venter bare smøre seg med tålmodighet.

For ordens skyld: Are Oust er medeier i eiendomsselskaper som investerer i både bolig- og næringseiendom.

