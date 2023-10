Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank prøver seg på kunststykket å oppnå en myk landing i boligmarkedet. Likevel gjenstår det to problemer: Myke landinger i boligmarkedet er en absolutt sjeldenhet, og selv etter en eventuell myk landing vil boligprisene fortsatt være svært høye.

Norges Bank har satt opp styringsrenten raskt, men fra svært lave nivåer. Styringsrenten er lavere enn inflasjonen, og det vil den nok fortsette å være en stund til. Vi beveger oss likevel mot positive realrenter – renter som er høyere enn inflasjonen.

Dersom Norges Banks eneste mål hadde vært å få ned inflasjonen, så ville banken selvfølgelig ha hevet styringsrenten raskere.

Norges Bank ønsker å få ned aktiviteten gjennom å redusere den investeringsdrevne etterspørselen, men ikke på en måte som gir bråstopp og bratt økning i arbeidsledigheten. Boligmarkedet gir nok Norges Bank grå hår i hodet når styringsrenten skal fastsettes. Ønsket er å finne en rente hvor husholdningene ikke fyrer opp økonomien gjennom å ta opp mye ny gjeld, samtidig som renten ikke skal settes opp så mye at det resulterer i et større boligprisfall.

Nominelle boligprisfall fører til at husholdningene føler seg fattigere og strammer inn på pengebruken. En slik innstramning vil fort bli større enn hva Norges Bank ønsker seg og gi unødvendig høy arbeidsledighet.

Både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå (SSB) tror i sine prognoser at vi slipper unna et stort boligprisfall – nominelt, altså uten å ta hensyn til inflasjonen. Heller ikke Finansdepartementet tror på høyere boligpriser, ut fra prognosene i Nasjonalbudsjettet, som ble presentert for litt over en uke siden.

Samtidig har renteøkningen sammen med høye boligpriser allerede ført til at husholdninger som nylig har kjøpt bolig, bruker en historisk høy andel av inntekten sin etter skatt til å betale renter på boliglånet sitt.

Ved myk landing i boligmarkedet, uten boligprisfall av betydning, vil nye boligkjøpere fortsatt måtte bruke svært mye av lønnen sin på å bo.

I tillegg skyldes fallet vi ser i estimatet for 2025 og 2026, først fremst at Norges Bank tror styringsrentene vil avta. Et slikt fall i styringsrenten gir fortsatt lave realrenter, både historisk og i forhold til hva vi begynner å se konturene av internasjonalt. Ved en myk landing i boligmarkedet er nok risikoen heller på oppsiden enn nedsiden når det gjelder styringsrenten.

Boligeiernes kostnader kan dermed fort vise seg å bli enda høyere enn hva figuren indikerer.

Det andre problemet med myk landing i boligmarkedet er at det nesten aldri skjer. Boligprisene synes alltid å gå i sykluser. Boligprisene i Norge har stort sett gått opp siden 1993, med en kort pause under finanskrisen i 2008. Tilgjengelig boligprisstatistikk fra OECD-landene viser at 15 år med sammenhengende boligprisvekst tilhører sjeldenhetene.

Lange perioder med boligprisvekst ender ikke med myke landinger. De ender oftest med boligprisfall. I gjennomsnitt er boligprisfall på rett under 20 prosent – altså nominelle tall – det vanlige utfallet. Boligprisfallet i Norge er allerede på overtid.

Det gjenstår å se om Norges Bank lykkes med å gi det norske boligmarkedet en myk landing.

Skulle banken lykkes med sin balansegang, mot historiske odds, så vil nye boligkjøperes rentekostnader fremover uansett være så høye at boligprisveksten fremover må bli en annen enn den vi har sett de siste 30 årene.

For ordens skyld: Are Oust er medeier i eiendomsselskaper som investerer i både bolig- og næringseiendom.



