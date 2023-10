Artikkelen fortsetter under annonsen

– Antallet usolgte boliger er sterkt økende. Det er faktisk rekordhøyt sammenlignet med de siste fem årene, sier administrerende direktør Hedda Ulvness i Eie eiendomsmegling.

I slutten av oktober var det 19.800 usolgte boliger i Norge, som er langt høyere enn på samme tid de seneste fem årene, ifølge tall fra Eiendomsverdi.

Ulvness mener det er en ubalanse mellom den prisen selgerne ønsker og den prisen kjøperne ønsker, og at dette er noe av grunnen til at det hoper seg opp usolgte boliger.

– Vi er i en priskorrigeringsfase. Det finnes både kjøpere og selgere der ute. Kunsten nå er å få de til å enes om pris, sier hun.

Ulvness forteller at Eie ligger litt foran på antall solgte boliger i oktober sammenlignet med tidligere år.

Ser lyset i tunnelen

Oktober er normalt en dårlig måned i boligmarkedet der prisene vanligvis faller. I oktober i fjor falt boligprisene nesten to prosent fra måneden før.

– Denne tiden av året er det normalt sett et tråere boligmarked. Men nå vil vi se et mer markant prisfall som skiller seg ut fra tidligere år, sier Ulvness.

Hun forteller at det er tydelig at dette er tungt for folk, og særlig de som er nødt til å selge.

– Det er kritisk for de som må selge, og som ender opp med å selge med tap. De som er i boligmarkedet nå er de som virkelig har et behov for boligskifte her og nå.

Samtidig trekker hun frem at boligprisene vanligvis stiger fra nyttår, og viser til at prisene de seneste fem årene har steget mer enn tre prosent fra desember til januar.

– Jeg tror vi kommer til å se en prisvekst nå også. Det er lys i den bekmørke tunnelen, sier Ulvness.

Sitter på gjerdet

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren opplever også at markedet preges av et stort tilbud. Hun tror antallet usolgte boliger vil være høyt frem mot nyttår.

– Jeg tror det er mange som sitter på gjerdet, og venter på mer forutsigbarhet, sier Meier.

Grethe Meier administrerende direktør PrivatMegleren.

Samtidig understreker hun at det ikke er krise i markedet, men at det tar lengre tid å selge enn det har gjort de seneste årene. Hennes råd til boligselgere er å ha is i magen.

– Det er kjøpers marked. Og det er egentlig sunt, og helt riktig. Kjøperne får tid til å se og vurdere før de kjøper. Slik bør det egentlig være når man kjøper noe for så mye penger, sier hun.

– Hvis jeg skulle solgt bolig, og kjøpt med høyere verdi ville jeg helt klart gjort det nå. Å treffe bunnen er vanskelig. Det er en stor sannsynlighet for at det kommer en prisstigning i 2024. Så hvis jeg skulle kjøpt noe billigere, ville jeg ventet, legger hun til.

Da Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,25 prosent i september, varslet den at renten trolig skal opp enda et hakk før rentetoppen er nådd. Meier gleder seg til at Norges Bank hever renten for siste gang.

Renten biter

DNB Eiendom-sjef Renate Sørestrand-Hansen ser for seg at rentetoppen er nådd i desember, og tror dette vil bidra til mer aktivitet i boligmarkedet.

– Da vil folk få mer oversikt og forutsigbarhet over utgiftene sine, og jeg tror mange som sitter på gjerdet da hopper ut i boligmarkedet, sier hun.

Renate Sørestrand-Hansen sjef for DNB Eindom.

Nå ser meglerne at det er flere som vil selge boligen før de kjøper ny, som er typisk når det er usikkerhet i markedet.

Sørestrand-Hansen beskriver oktober som en svak måned, men viser til at det ikke var overraskende.

– Under koronaårene ble markedet støvsugd for boliger. I fjor var den første normale høsten siden det. Det er ingenting unormalt at markedet er trått på høsten, sier hun.