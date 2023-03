Artikkelen fortsetter under annonsen

I august i fjor ble det kjent at DNB-sjef Kjerstin Braathen sammen med ektemannen Henning hadde kjøpt en villa til 41 millioner kroner.

Villaen i Doktor Holms vei ligger helt ytterst ved skogkanten nedenfor hoppbakken i Holmenkollen.

Tidligere var seriegründer Alf Bjørseth eier av boligen, men han solgte den videre i 2016. Bjørseth, som blant annet er kjent for etableringen av solcelleprodusenten Rec, solgte boligen for 23,5 millioner kroner til paret som nå selger til Braathen.

Braathen, som gjennom hele karrieren har klatret i DNB-konsernet, måtte ikke flytte særlig langt – kun et par–tre kilometer oppover skråningen i Holmenkollen.

Trukket fra markedet

Men salget av DNB-sjefens gamle bolig i Bjørnveien på Slemdal gikk tungt. Tomannsboligen som ble lagt ut for salg for 18,9 millioner kroner ble trukket fra markedet i september i fjor.

Da Kjerstin Braathen og ektemannens bolig i Bjørnveien ble lagt ut for salg på ny, var prisantydningen kuttet fra 18,9 til 17,5 millioner kroner. (Foto: Elin Høyland) Mer...

I salgsprospektet ble det opplyst at boligen hadde flere avvik fra byggetegningene. Blant annet kom det frem at bruksendring av kjeller og loft ikke var byggemeldt.

I prospektet i fjor høst kom megler med følgende advarsel: «Kommunens reaksjonsmuligheter ved ulovligheter er krav om tilbakeføring til opprinnelig stand eller at man må byggemelde etter dagens forskrifter. Kjøper påtar seg risikoen for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg for ovennevnte forhold, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne.»

Halv mill. over ny prisantydning

Etter at boligen i Bjørnveien ble trukket fra markedet har Kjerstin Braathen og ektemannen vært i prosess med plan- og bygningsetaten i Oslo for å få godkjent tiltakene som ikke var omsøkt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I begynnelsen av mars kom brukstillatelsen fra kommunen, og sist helg ble boligen lagt ut på markedet igjen med en prisantydning på 17,5 millioner kroner. Mandag ble boligen solgt, og etter det DN kjenner til endte budrunden på 18 millioner kroner.



(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.