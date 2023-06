Artikkelen fortsetter under annonsen

Før Eiendom Norge mandag legger frem fasiten for boligprisutviklingen i mai har prisene på bruktboliger i Oslo steget fem måneder på rad. Etter den sterkeste april-måneden siden 2018 ligger prisene i hovedstaden bare 0,9 prosent under «all-time high» fra august i fjor.

På landbasis steg boligprisene i årets fire første måneder. Og i april var prisene kun 0,7 prosent lavere enn all-time high-nivået fra mai i fjor.

Selv om meglertoppene tror nedkjølingen kan være rett rundt hjørnet, venter flere solid prisvekst også i mai.

– Det kan veldig fort hende vi får en «all-time high». Statistikken henger litt etter markedet, så vi skal ikke se bort fra det, sier bruktboligsjef Caroline S. Stensrød i Sem og Johnsen.

Hun sier kjeden har opplevd god fart gjennom mai og at det meste er blitt solgt, men at måneden slutter litt svakere enn den begynte.

– De første tegnene på nedkjølingen

Stensrød sier at oppmøtet på visninger er noe mindre, og at flere eiendommer må ha flere visningsrunder før det ender med salg.

– Vi tror at renten nå begynner å bite litt, og at dette er de første tegnene på nedkjølingen vi har spådd i andre halvår. Vi tror likevel at prisutviklingen for mai er nokså upåvirket av dette, og at vi får en prisstigning på minst 1,5 prosent i Oslo og minst én prosent på landsbasis, sier Stensrød.

Oslo-markedet holder seg bedre enn områdene rundt, der trenden med redusert visningsoppmøte har kommet lenger, ifølge Stensrød.

– I Follo, på Romerike og i Asker ser det ut som om nedkjølingen har startet noe tidligere. Vi tror Oslo følger etter, og at vi får en myk landing inn mot sommeren. Høsten blir kjølig, med vi får trolig en rekyl neste år med utgangspunkt i reduserte renter og massiv dropp i tilbudet av nye boliger, sier Stensrød.

Administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom mener også at markedet nå er mer todelt.

- Spesielt små leiligheter blir solgt raskt og til gode priser, sier administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom

– I pressområdene er det full fart i boligmarkedet. Spesielt små leiligheter blir solgt raskt og til gode priser. Drar du litt utenfor byene er situasjon en annen. Der tar det lengre tid å få solgt, det er færre på visninger og færre budrunder, sier Sørestrand-Hansen.

Mens renten så langt ikke biter veldig fra seg i byene, er det motsatt i distriktene, sier hun.

Basert på DNB Eiendoms egne salgstall forventer Sørestrand-Hansen en nominell prisvekst på mellom 0,7 og 1,1 prosent på landsbasis i mai.

Venter kraftig prisvekst neste år

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren venter en mer forsiktig oppgang.

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren

– Våre tall viser en svak positiv oppgang også i mai både for landet og i Oslo. Jeg tipper prisene stiger mellom null og 0,5 prosent, og at Oslo viser noe sterkere vekst enn landet for øvrig, sier Meier.

Grunnet godt tilsig av nye oppdrag venter Meier at tilbudssiden øker betydelig fremover.

– Dette vil være med på at prispresset vil avta noe, og at prisene stabiliserer seg mot sommeren, sier hun.

Meier peker på flere faktorer, som tross høye renter, vil bidra til høy prisøkning neste år, spesielt i Oslo:

lav tilbudsside grunnet lav nybyggaktivitet

høy innvandring

tilflytting til storbyene

generelt god kjøpekraft

– Hadde jeg hatt ti millioner kroner i ledig kapital nå, ville jeg brukt høsten til å finne tre bitte små sentralt beliggende leiligheter i Oslo og puttet alle pengene i dem. Prisøkningen, spesielt Oslo, vil med stor sannsynlighet bli stor fra 2024 og fremover, sier Meier.

Administrerende direktør Hedda Ulvness i EIE eiendomsmegling rapporterer om meget god mai-omsetning.

Administrerende direktør Hedda Ulvness i EIE eiendomsmegling

– Med fravær av nybygg har kampen om bruktboligene hardnet til, særlig i det lavere prissegmentet. På tross av rente- og kostnadsøkning må folk ha et sted å bo, sier Ulvness.

Hun sier oppdragsinngangen i mai er økende, og venter også sterkere tilbudsside fremover.

– I takt med økende volumer er kjøperne mer selektive. Ikke alt går med en gang, og det gjelder i så tilfellet å presentere boligen på korrekt vis, sier Ulvness.

Basert på kjedens egne tall venter også hun at Eiendom Norges mai-rapport vil vise boligprisoppgang i mai, spesielt i Oslo.

Obos-prisene falt 1,2 prosent i Oslo i mai, viser kjedens tall lagt frem torsdag.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo, og svinger mer fra måned til måned enn Eiendom Norge-rapporten.

– Det er for tidlig å si om dette varsler et skifte i boligmarkedet, men vi har ventet på at renteøkningene og de høye levekostnadene skulle begynne å bite, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

