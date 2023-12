Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag formiddag slapp Eiendom Norge bruktboligstatistikken for november måned, og nok en gang overrasket prisene på oppsiden. Nominelt falt prisene med 1,3 prosent, men korrigert for sesongvariasjoner ble det en oppgang på 0,1 prosent.

– Dette holder seg overraskende sterkt. Et prisfall på 1,3 prosent er ikke mye det, og hvis du får tilsvarende nedgang i desember er vi på null for året. Jeg trodde vel at renten skulle slå hardere enn det, sier Baard Schumann.

Den mangeårige Selvaag Bolig-sjefen, som nå leder et boligutviklingsfond hos Union, har ingen god forklaring.

– Jeg tror ikke det har gått helt opp for folk hvor mye renten har gått opp og hvor mye dyrere ting er blitt. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte. Når renten har steget så mye, burde ting falt mer.

– Slik er det hver gang

Schumann bemerker at det selges omtrent like mange bruktboliger som tidligere år, med unntak av 2020 og 2021. En av årsakene kan være at nyboligmarkedet ligger nede med brukket rygg.

Til tross for at han er forbløffet over styrken på markedet, tror Schumann prisutviklingen blir rundt null også neste år. Husholdningenes syn på egen økonomi blir avgjørende.

– Det vi venter på nå er når renten topper ut, for når vi ser rentetoppen vil markedet bli mer positivt igjen. Jeg håper Norges Bank setter opp renten neste uke, slik at vi er ferdig med det. Hvis sentralbanken sier at det kan komme en renteheving på nyåret blir vi bare gående og vente på det, og da forlenger du nyboligkrisen, sier Schumann.

Eiendomsutvikler Terje Tinholt har vært mer optimistisk til markedet enn de fleste, men også han ble overrasket over tirsdagens tall, ettersom bransjekollegene har meldt om svakere tilstander.

– Jeg tror folk har innsett at vi er nær rentetoppen, og det er et grunnleggende behov for bytte av bolig der ute. Statistikken går på det som faktisk blir solgt, så mange vil hevde at markedet reelt sett har falt mer, men slik er det hver gang, sier Tinholt.

Ifølge Tinholt er det nå enormt mange kjøpere som sitter på gjerdet.

– Det gjerdet er jeg litt bekymret for. Når disse folkene flytter på seg og sier de skal kjøpe, tror jeg vi kan se prisstigning igjen. Jeg tror første kvartal kan overraske oss.

– Hvordan blir den overraskelsen?

– Jeg ser ikke bort ifra at det begynner litt tregt, men at det kan komme en ganske kraftig rekyl etter januar. Ola nordmann er negativ når alle andre er negative, og så blir han positiv så fort naboen blir litt positiv. Om det blir realpristtigning vet jeg ikke, men jeg er nøktern optimist for neste år.

Økonomer skeptiske

Sjeføkonomene Frank Jullum (Danske Bank), Harald Magnus Andreassen (Sparebank 1 Markets) og Kari Due-Andresen (Akershus Eiendom) er også overrasket over tallene.

– Hvis arbeidsmarkedet holder seg relativt bra, ser jeg ingen grunn til at man skal frykte en omfattende nedtur. Likevel mener jeg at markedet trolig bremse noe opp på grunn av de høye rentene, så jeg tror vi vil få ganske beskjeden eller flat prisutvikling neste år, sa Due-Andresen.

– Det er ikke særlig samsvar med det meglere nå melder fra land og strand, i hvert fall det vi leser gjennom mediene. Jeg vil si prisutviklingen er bemerkelsesverdig gitt beholdningen usolgte boliger, og føler meg fortsatt trygg på at boligprisene vil komme videre ned, sier Harald Magnus Andreassen.

I november var det 17.500 usolgte bruktboliger på landsbasis, ned fra nær 20.000 måneden før. Vel er det en nedgang, men antallet usolgte boliger har steget en hel del over tid. Jullum mener det er et tegn på at den faktiske markedsutviklingen er svakere enn prisutviklingen antyder.

– Ser du at boligprisene går litt bedre enn du tror og at tilbudssiden øker mer, så får du en mistanke om at prisforventningene må justeres, og de må justeres ned. Vi har en sterk mistanke om et svakt prisbilde i månedene fremover, sier Jullum.