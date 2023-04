Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at den amerikanske nisjebanken Silicon Vally Bank (SVB) kollapset har det vært mer uro i finansmarkedene. Aksjekursene til en rekke banker har falt betydelig. Volatiliteten i obligasjonsmarkedet har ikke vært så høy siden finanskrisen og forventningene til styringsrentene har tatt seg godt ned fra topp.

Flere spekulerer om økonomien står overfor en ny finanskrise. Det sies at styringsrenten er atomknappen i eiendomsmarkedet, men den virkelige atomknappen er en bankkrise.

Dersom bankene blir mer tilbakeholden i sin kredittpraksis og påslagene tar seg videre opp, kan vi virkelig se et større fall i eiendomspriser. Vi tror likevel ikke at uroen i finansmarkedene de siste ukene vil føre til en signifikant endring i bankenes kredittpraksis ovenfor eiendom her hjemme i Norge.

Bankene i Norge er godt kapitalisert og de er lønnsomme. Det er altså ikke forgjeves den tiden Finanstilsynet har brukt på å overvåke norske banker, sette strenge kapitalkrav og holde tilsyn. Norske banker står ovenfor en rekke kapitalkrav som gjør dem robuste dersom kunder skulle trekke ut store mengder innskudd.

I finanskrisen var problemet mislighold av gjeld og dermed bankenes kredittside som var problemet. Nå ligger problemet, slik vi har erfart for den amerikanske banksektoren, heller på investeringssiden. Bankene har selv tatt risikofylte posisjoner.

Men den kriserammede amerikanske banken SVB ville neppe fått tillatelse til å drive virksomheten i Norge slik som de holdt på i USA. Norske banker må forholde seg til renterisiko.

Dessuten har uroen dempet seg noe den siste tiden. Vi ser at svingningene i obligasjonsmarkedet har tatt seg noe ned. I tillegg har rentene og aksjekursen tatt seg noe opp. Det er gode tegn.

Den amerikanske sentralbanken Fed har, i tillegg til en rekke andre sentralbanker, kommet på banen og tilbyr likviditet til banker som behøver det. Det er fortsatt en risiko for at flere andre amerikanske banker går under, men stresset er dempet.

Dersom bankuroen i USA skulle ha hatt en klar betydning for norske banker, burde vi ha sett høyere premier i pengemarkedet. Men premiene ut mot sommeren og høsten er helt i tråd med normale pengemarkedspremier.

Hverken Norges Bank eller Finanstilsynet har vist tegn til bekymring for at uroen i finansmarkedene vil smitte over på kredittpraksisen til norske banker.

Norges Banks siste pengepolitiske rapport inneholder en oppdatert indeks for finansielle forhold, FCI «financial conditions indeks». Denne indeksen gir et bilde av både pris og tilgjengelighet av ulike typer finansiering, sett bort fra forventningene til styringsrenten.

Det betyr at når indeksen er på et høyt nivå, strammer de finansielle forholdene inn økonomien. FCI falt i starten av året, men har tatt seg litt opp de siste månedene. Indeksen er likevel lite endret siden i høst, og den er på langt fra skremmende nivåer.

Men inflasjonen i Norge er fortsatt altfor høy, og Norges Bank vil fortsette å stramme inn til de er trygget på at prispresset dempes. Dersom de finansielle forholdene ikke strammer nok inn på realøkonomien, må Norges Bank gi et ekstra dytt med enda flere rentehevinger.

Norges Banks plan er to ytterligere hevinger i mai og juni, med rundt 40 prosent sannsynlighet for en ekstra økning i andre halvår. Det er ikke kutt i sikte før i 2025. Dette rentenivået ventes å gi den innstramningen i realøkonomien som til slutt, forhåpentlig, skal kvele inflasjonen.

Så, hva vil bankuroen på den andre siden av Atlanterhavet ha å si for det norske eiendomsmarkedet?

Inflasjonen skal kveles enten det skjer med strammere finansielle forhold eller høyere renter fra Norges Bank. For eiendomsmarkedet vil det utvilsomt være best om det skjer ved renteøkning.

Om det er noe som virkelig ville ha tatt knekken på eiendomsmarkedet, så er det nemlig en bankkrise. Slutten av 1980-tallet var ingen fornøyelse for norske boligeiere, spesielt ikke for de som hadde bolig i Oslo.

Tilbakeholdne banker og høye premier i pengemarkedet kan ta knekken på eiendomsmarkedet. Men vi i Handelsbanken tror høyere styringsrente blir løsningen på inflasjonsproblemene denne gangen, til eiendomsmarkedet sin lettelse.

Vi tror imidlertid ikke at boligprisene har truffet bunnen ennå. Men vi spår samtidig et forholdsvis moderat boligprisfall i år forholdene tatt i betraktning.

