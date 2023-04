Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var historisk sterk vekst i leieprisene i de store byene i første kvartal i år. Som vanlig var prisveksten sterkest i Oslo, opp 11,9 prosent fra første kvartal i fjor, etter moderat prisoppgang under pandemien. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Når man legger denne prisveksten til grunn betyr det at en leilighet som i første kvartal 2022 kostet 15.000 å leie nå har steget til 16.785 kroner.

I snitt steg leieprisene i de fire største norske byene med 4,4 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og de har steget 10,4 prosent det siste året.

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge både i første kvartal og det siste året. Vi har aldri målt en så sterk vekst i leieprisene i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en melding.

Sterkest utvikling i første kvartal hadde Oslo med en oppgang 5,3 prosent og Bergen med fire prosent. I Stavanger var utviklingen mer moderat med en oppgang på én prosent, mens leieprisene i Trondheim i første kvartal falt med 1,1 prosent.

På årsbasis steg leieprisene i Stavanger og Sandnes med syv prosent og i Trondheim med 6,3 prosent. I Bergen var årsveksten mer moderat på 2,6 prosent.

Utleiere kan sette opp leien

Husleieloven gir utleier rett til å justere husleien etter konsumprisindeksen hvert år, og Eiendom Norge mener det er sannsynlig at mange nå justerer opp husleiene. Lauridsen påpeker at mange utleiere har fått høyere kostnader og høyere rente, og at de nå vil dekke dette inn gjennom husleien.

Han påpeker at det er et paradoks at konsumprisindeksen og husleiene kan drive hverandre gjensidig, fordi leieprisene inngår som en komponent i konsumprisindeksen.

Eiendom Norge tror leieprisene bare vil fortsette å stige.

– Vi venter at veksten i leieprisene vil fortsette, fordi den høyere renten enda ikke er priset inn i boligmarkedet. Forholdet mellom boligprisene og utleieprisene vil nå finne en ny likevekt, sier Lauridsen.

Han sier det er positivt at utbudet av leieboliger nå har tatt seg litt opp fra i fjor og nå ligger stabilt omtrent der det pleier.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av første kvartal 2023 er 2854. Av disse er 1422 i Oslo, 551 i Bergen, 578 i Trondheim og 303 i Stavanger/Sandnes.

Advarer mot Skatteutvalget

Lørdag gikk Finansdepartementets høringsfrist for Skatteutvalgets utredning ut. Skatteutvalget foreslår blant annet å øke boligskatten og fjerne anledningen til skattefri utleie i andel av egen bolig.

– Vi vil advare regjeringen mot å lytte til Skatteutvalgets forslag om massiv økning i boligbeskatningen og da særlig forslaget om å fjerne anledning skattefri utleie av andel av egen bolig. Privat småskala utleie utgjør en stor andel av leiemarkedet i Norge, og skattlegging av slik utleie vil trolig redusere tilbud av utleieboliger og gi enda høyere leiepriser, sier Lauridsen.

Han påpeker at høyere leiepriser ofte rammer de svakeste husholdningene, og at når Skatteutvalgets mål er å jevne ut skattefordelene mellom leie og eie så er vi da like langt.