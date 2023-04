Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden midten av februar er det solgt 836 nye boliger på Østlandet. Dette er 53 prosent flere enn det svake salget forrige tomånedersperiode, men 57 prosent færre enn samme periode i fjor.

Det viser siste utgave av Samfunnsøkonomisk analyses rapport «Econ Nye Boliger», som ble publisert mandag. Rapporten kommer annenhver måned, og gir oversikt over pris- og salgsutvikling i nyboligprosjekter.

– Nyboligsalget er det nest laveste vi har registrert i en april-telling siden 2014, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

I Oslo har det blitt solgt 158 nye boliger de siste to månedene. Samme periode i fjor ble det solgt 516 nye boliger i Oslo.

Salget på Østlandet siden februar utgjør ti prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er tre prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, men ti prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. Høyest salgstakt finner man i Oslo med 14 prosent. Lavest salgstakt finner man i Oppland med tre prosent.

Lite nytt for salg

Siden forrige telling har 707 nye boliger hatt salgsstart på Østlandet. Samlet er det solgt 836 boliger. Dermed har antall usolgte boliger falt, til 7302 boliger. Beholdningen påvirkes også av at enkelte boligprosjekter er midlertidig stanset eller kansellert.

Siste to måneder har det vært salgsstart på 121 nye boliger i Oslo. Det er 99 flere enn i forrige to månedersperiode. Likevel er det langt færre enn i tilsvarende periode i 2022 da det var salgsstart på 488 nye boliger i Oslo.

I gjennomsnitt koster boligene på Østlandet 72.300 kroner per kvadratmeter. Det er fire prosent høyere enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest i Oslo med 100.800 kroner. Hedmark ligger lavest med 54.100 kroner.

Svake tall over hele landet

Salget av nye boliger er fortsatt svakt også når man ser hele landet under ett.

Siden midten av februar er det solgt 1674 nye boliger i Norge. Dette er 25 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men 50 prosent færre enn samme periode i fjor. Nyboligsalget på landsplan er det nest laveste Samfunnsøkonomisk analyse har registrert i en april-telling siden 2014.

Salget siden februar utgjør 11 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er tre prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, men åtte prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. Høyest salgstakt finner vi på Vestlandet, med 13 prosent. Deretter følger Nord-Norge med 12 prosent, Sørlandet og Østlandet med 10 prosent og Midt-Norge med 9 prosent.

Siden forrige utgave av rapporten har 1382 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Samlet er det solgt 1674 boliger. Dermed har antall usolgte boliger falt til 14.025 boliger.

– Beholdningen påvirkes også av at enkelte boligprosjekter er midlertidig stanset eller kansellert, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

I gjennomsnitt koster boligene i Norge 65.400 kroner per kvadratmeter. Det er fem prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 72.300 kroner. Sørlandet ligger lavest med 55.100 kroner.