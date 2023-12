Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Norge falt 1,3 prosent nominelt i november, sammenlignet med oktober.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for november, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg 0,1 prisene prosent.

Sesongkorrigerte priser forteller hvordan prisene utvikler seg sammenlignet med det som er normalt for perioden

Sesongkorrigerte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi

– I likhet med de siste månedene dras sesongjusteringen fortsatt opp av den spesielt svake utviklingen høsten 2022. Ser vi på november flere år tilbake er utviklingen svak tross den lille oppgangen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det er solgt noe færre boliger enn i november i fjor, men totalt sett i 2023 ligger markedet nesten på samme nivå som i fjor, ifølge Eiendom Norge.

– Bruktboligmarkedet er velfungerende, til tross for den svake prisutviklingen siden august og lavere realboligpriser, sier Lauridsen.

Eiendom Norge venter også en svak utvikling i boligprisene i desember, men mener det store spørsmålet er hvordan januar 2024 vil bli.

– Januar er som kjent måneden med størst prisvekst i løpet av et år. Avlyser Norges Bank renteøkningen i desember og finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) tar grep om utlånsforskriften så vil neste år kunne bli bedre for boligmarkedet og nyboligmarkedet enn det ser ut nå, sier Lauridsen.

Færre usolgte

I november ble det solgt 6683 boliger i Norge, noe som er 8,7 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 87.714 boliger i Norge, noe som er 0,8 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I november ble det lagt ut 6164 boliger for salg i Norge, noe som er 16,8 prosent færre enn i samme måned i 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så langt i år er det lagt ut 100.424 boliger for salg i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste tre månedene. Antall usolgte har også falt markant gjennom måneden, sier Lauridsen.

Nå ligger det 17500 usolgte bruktboliger ute i det norske markedet.

Til sammenligning var det i oktober 19.944 usolgte bruktboliger, det høyeste antallet i statistikkens historie, som strekker seg tilbake til januar 2009.

Selv om utbudet faller har det ikke tidligere vært registrert så mange usolgte boliger i en november.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i november opp fra 41 dager i oktober. Kortest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 30 dager. Lengst salgstid hadde Hamar /m Stange med 96 dager.

Nå rives arkitektens signalbygg ved ett av Norges mest trafikkerte veikryss Gert Walter Thuesens signalbygg har stått ved Sinsenkrysset i over 50 år, men nå er det slutt: – I aller øverste liga i norsk betongarkitektur, sier arkitekturprofessor. 04:06 Publisert: 13.11.23 — 02:08

Sterkeste priser i Stavanger og Kristiansand

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Stavanger m/omegn hvor prisene steg med 2,2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en sesongkorrigert nedgang 1,7 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Stavanger m/omegn og Kristiansand og med en oppgang på 8 og 7,9 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø m/Fauske med minus 2,3 prosent.

– Boligprisutviklingen i Stavanger og Kristiansand skiller seg fortsatt betydelig ut fra resten landet, og vi venter at disse byene også vil skille seg ut når 2023 er omme. I Norge ellers er bildet et annet og de fleste områder vil ende rundt pluss minus-null når året er omme, sier Lauridsen.

Boligprisene i Oslo falt 1,0 prosent nominelt og steg 0,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner i november.

I november var det 2220 usolgte boliger i hovedstaden mot 2757 i oktober. Dermed krymper lageret av usolgte boliger etter fire måneder på rad med økning.

– Oslo vil være særlig utsatt for tilbudsunderskudd og prispress i boligmarkedet. Her er situasjonen at det er mangel på både primærboliger og leieboliger. Under de nevnte omstendigheter vil det kunne utløse en ny sterk prisoppgang, slik vi har sett flere ganger under nedgangskonjunkturer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Handelsbanken mener det er det flere fundamentale forhold som bør tilsi at nedsiderisikoen fremover er nokså begrenset.

– Vel er renten presset godt opp i innstrammende nivåer. Men på den annen side holder arbeidsmarkedet seg nærmest forbausende sterkt enn så lenge, jevnfør fortsatt lav og stabil arbeidsledighet i november, og lønnsveksten er høy. Dette demmer opp for et potensielt større fall i de nominelle boligprisene, skriver Handelsbanken i morgenrapporten som ble sendt ut tirsdag, før boligtallene ble lagt frem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.