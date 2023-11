Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferd-arving Katharina Andresen (28) har kjøpt tidenes dyreste norsk bolig, og har betalt 585 millioner kroner for en strandeiendom på Bygdøy.

Ferd-arving Katharina Andresen har betalt 585 millioner kroner for naboeiendommen på den fasjonable halvøya Bygdøy i Oslo. (Foto: Gorm K. Gaare) Mer...

– Vi har gjort en langsiktig investering for generasjoner i en vakker eiendom. Bygningen som ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg i 1916 har også vært brukt som sjømannskirke og representere en viktig del av norsk kulturarv, skriver Katharina Andresen i en kommentar til Dagens Næringsliv.

På andreplass ligger nå Olav Nils Sunde som i 2013 betalte 236 millioner kroner for en toppleilighet ytterst på Tjuvholmen i Oslo. Tredje dyreste bolighandel sto Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl Dahl for da han ga 225 millioner kroner for Kristine og Thor Johan Furuholmens gigantvilla på Bygdøy.

Selger Hans Øivind Nordvik bekreftet salget overfor Dagens Næringsliv tidligere fredag.

Hans Øivind Nordvik i Auctus. (Foto: Estate/Auctus) Mer...

– Ja, det kan jeg bekrefte, skrev Nordvik i en sms til Dagens Næringsliv.

Det var Finansavisen som omtalte saken først.

Andresen er medeier i familiens investeringsselskap, Ferd, sammen med søsteren Alexandra Gamlemshaug Andresen og faren Johan H. Andresen.

Katharina Andresens nye eiendom på Bygdøy sett fra landsiden. (Foto: Per Thrana) Mer...

Kjøpte for 57 mill.

I 2014 la Den indre Sjømannsmisjon ut Oslo Sjømannskirke på Bygdøy for salg til 70 millioner kroner.

Et par måneder senere sikret Hans Øivind Nordvik gjennom eiendomsutviklerselskapet Auctus seg den seks mål store eiendommen for 57 millioner kroner.

Strandlinje, seks mål tomt, en hovedbolig på 790 kvadratmeter og en portnerbolig på 130 kvadratmeter er noen av fasilitetene som fulgte med eiendommen i Admiral Børresens vei 4 på Bygdøy den gang.

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie (2018) Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving. 02:06 Publisert: 20.06.18 — 05:50

Eier naboeiendom

Siden har Nordvik gjennomført omfattende arbeider på eiendommen.

I 2021 ga Andresen og kjæresten Frederic Kvasnes 31 millioner kroner for naboeiendommen i Admiral Børresens vei 6b.

Katharina Andresen og Frederic Kvasnes kjøpte denne naboeiendommen for 31 millioner kroner i 2021. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Ferd-arving Katharina G. Andresens formue steg fra 4,9 til 7,3 milliarder kroner fra 2021 til 2022.

Katharina Gamlemshaug Andresen og kjæresten Frederic Kvasnes under en kjendisgalla på Gamle Logen i 2019. (Foto: Vidar Ruud/NTB) Mer...

Både hun og søsteren Alexandra G. Andresen (27) har lenge figurert blant de aller rikeste i Norge målt etter formue og uavhengig av alder, etter at de fikk overført Ferd-aksjer for flere milliarder tilbake i 2007.

Selskapets verdier er blant annet plassert i oljeserviceselskapene Aibel og Interwell, kartongprodusenten Elopak og sportsutstyrsprodusenten Swix.

