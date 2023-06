Artikkelen fortsetter under annonsen

– Slik markedet er nå selger man rimeligere enn tidligere, men kjøper også rimeligere. Jeg har noe i kikkerten som er mye rimeligere enn det ble lagt ut for, sier advokat Mona Høiness, som nå legger ut Frogner-boligen for salg på nytt med ny pris.

I september 2020 la Høiness ut den gigantiske villaen i Eckersbergs gate 47 på Frogner i Oslo for salg med en prisantydning på 125 millioner kroner.

Mona Høiness i sitt hjem på Frogner. Bildet er fra 2012. Foto: Kristine Nyborg

Etter et drøyt år uten salg, ble den tilhørende tjenesteboligen forsøkt solgt separat for 28 millioner kroner, uten hell, og hele eiendommen ble etter hvert trukket fra markedet

Nå har eiendomsmegler Hans Houeland i DNB Eiendom overtatt salget.

– Vi kutter prisen fra 125 til 79,8 millioner kroner. Det er rett og slett en markedstilpasning til slik markedet er i dag. Den er priset for å bli solgt, sier Houeland.

Eiendommen har et samlet bruksareal på rundt 900 kvadratmeter, og tomten er på 1,3 mål.

– Har utvandret

– Eiendommen har vært forsøkt solgt i flere år. I mellomtiden har det skjedd ganske mye. Politikerne har satt opp skattene, og vi konstaterer at deler av kjøpergruppen har utvandret grunnet høyt skattetrykk. I tillegg har rentene gått jevnt og trutt oppover. Det gjør at avkastningskravet er høyere. Byggeprisene har også økt 30 prosent i perioden eiendommen har vært forsøkt solgt. Eiendommen har et vedlikeholdsbehov, og man må sette av et budsjett for det også, sier Houeland.

Hans Houeland forsøker nå å selge eiendommen som består av hovedhus, portnerbolig og dobbel garasje.

Avhengig av standard og materialvalg anslår Houeland at en oppgradering av eiendommen vil koste mellom 20 og 60 millioner kroner.

Høiness har ikke noen kommentar til priskuttet.

– Jeg følger bare råd fra takstmenn og meglere. Dette er ikke mitt fagområde, sier Høiness.

Villaen fra 1918 ble testamentert til Høiness fra det barnløse og velstående ekteparet Urdahl. DN har tidligere omtalt at hun gikk seirende ut av en årelang rettssak relatert til millionformuen hun arvet fra paret.

Da enken Synnøve Urdahl skulle skrive testament over den store formuen, valgte hun å gi alt – inkludert Frognervillaen, til Høiness. Det eneste unntaket var 50.000 kroner til en institusjon for omplassering av hunder.

De åtte nevøene og niesene av ekteparet som ikke fikk noen ting gikk deretter til sak mot Høiness. Det sentrale spørsmålet i saken var om Urdahl hadde vært frisk nok og hatt nok mental kapasitet da hun skrev testamentet.

Høiness vant saken både i tingretten og lagmannsretten, etter at Byfogden i Oslo konkluderte med at testamentet fremsto i samsvar med det Synnøve Urdahl ønsket. Saken ble ikke anket videre til Høyesterett.

– Nå kommer priskuttene

Houeland mener villaeiendommen kan være interessant for eiendomsutviklere, og mener den potensielt kan deles opp i fire seksjoner.

– Det er jo selvfølgelig slik at en eiendomsutvikler i så fall må søke om å få dele opp eiendommen i flere enheter, sier Houeland.

Villaen er fra 1918. Hovedhuset er rikt utsmykket og dekorert.

Han mener eiendommens portnerbolig kan fungere som en enhet, og mener hovedbygningen kan deles opp i tre enheter. Megleren påpeker at eiendommen har rikelig med parkeringsplasser på egen tomt.

– Første etasje har tre innganger, og boligen har også en baktrapp som kan gjøres om til heis, sier Houeland.

Eiendommen ble omtalt som Frogners «Downton Abbey» da den først ble lagt ut for salg.

Houeland mener det dyreste boligsegmentet nådde toppen sommeren 2022.

– Når vi kom til august og september i fjor ble det helt stille, og det har vært stille siden. Folk må ta innover seg en reprising av det øverste segmentet i markedet hvor det nå er færre aktører på kjøpersiden og flere på selgersiden. Vi skal gjennom en reprising av det dyreste segmentet. Prisene kommer sakte, men sikkert til å krype nedover, sier Houeland.

Når markedet stiger, starter det med at prisene for de minste leilighetene stiger og selges til høye priser. Da selges stort sett de dyre eiendommene også til gode priser, mener Houeland.

– Når markedet dupper, begynner det på toppen. Nå kommer priskuttene, og markedet tar innover seg en ny realitet, og det kommer til å vedvare ettersom folk flytter ut av landet og rentene blir stadig høyere, sier Houeland.