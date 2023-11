Artikkelen fortsetter under annonsen

Markedet for nye boliger har lenge vært preget av dårlig salg og lite igangsetting.

– I oktober 2023 er tolvmånederssalget lavere enn bunnpunktet under finanskrisen. Dessverre tror vi at markedet for salg og igangsetting av nye boliger skal falle ytterligere, da det er varslet enda en renteheving i desember, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim i en pressemelding

Salget av nye boliger i årets oktober var 28 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Det viser Boligprodusentenes boligstatistikk for oktober 2023. Rapporten inneholder tall for salg og igangsetting av nye boliger.

– Rammer alle

Igangsettingen av nye boliger i oktober 2023 var 12 prosent lavere enn i oktober 2022.

– Krisen i nyboligmarkedet rammer alle som trenger bolig. Underdekningen er stor, og det vil ta tid å snu utviklingen og få boligproduksjonene opp på et nivå som dekker boligbehovet, sier Hiim.

Hittil i år er det solgt 10.529 nye boenheter, det er 35 prosent under samme periode i 2022. I samme periode er det igangsatt 10.181 nye boliger boenheter, 42 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Ifølge Boligprodusentene er det årlige boligbehovet på 29.394 boenheter.

Hiim påpeker at finansiering av boligbygging og kjøp av bolig er krevende for utviklere og boligkjøpere.

– Husbankens virkemidler ble i tillegg brukt opp i oktober. Det er helt avgjørende at Husbanken får en kraftig påfylling av utlånsmidler, og forbedrede virkemidler for boligkjøpere og utbyggere i den pågående behandlingen av statsbudsjettet, sier Hiim.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13.613 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 15.827 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Hiim viser til at det har kommet rundt 65.000 flyktninger siden krigen i Ukraina startet, og at det nå kommer over 1000 nye hver uke.

– Den ledige kapasiteten i bransjen kan benyttes til målrettet boligproduksjon for å dekke boligbehovet i hele landet, sier Hiim.

Også i markedet for brukte boliger har høsten vært tung, og stadig flere må kutte prisen for å få solgt.

– Fjerde kvartal får noe av den sterkeste boligprisnedgangen på flere tiår, sa administrerende direktør Kent Victor Syverstad i Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus til DN tidligere denne måneden.

Eiendom Norges siste bruktboligstatistikk viste at boligprisene her til lands falt én prosent i oktober.

Svakt salg av nye hytter

Markedet for nye fritidsboliger er også fortsatt svært svakt.

Hittil i år er det solgt 47 prosent færre nye fritidsboliger enn i samme periode i fjor. Siste tolv måneder er det solgt 1963 enheter, som er 47 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år har vært 40 prosent lavere enn i samme periode i 2022.

