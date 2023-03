Artikkelen fortsetter under annonsen

Dressmann-arvingene Petter, Joakim og Marius Varner eier hver sin luksuriøse strandeiendom, som ligger på rekke og rad på Nesøya i Asker.

Gjennom familieselskapet Varner Invest as har milliardærfamilien fra før også kjøpt opp to andre eiendommer i veien Odden på Nesøya.

Nå har de sikret seg nok en strandeiendom gjennom Varner Invest as.

Kjøpt med rabatt

Den 3,9 mål store naboeiendommen med 49 meter strandlinje hadde en prisantydning på 49 millioner kroner. Nå fremgår det av eiendomsregisteret at Varner Invest as har gitt 45 millioner kroner. Dermed eier Varner-familien nå seks eiendommer tett i tett langs samme kyststripe, med en og annen nabo i mellom.

Varner-brødrene kontrollerer det norske tekstilkonsernet Varner, og hver av de tre har en formue på drøyt tre milliarder kroner, ifølge siste utgave av Kapitals oversikt over Norges rikeste.

Varner-familien betalte 45 millioner kroner for eiendommen med blått hus til venstre i bildet. Neste hus til høyre eier de ikke, deretter kommer Nesøya-eiendommene til brødrene Petter, Marius og Joakim Varner på rekke og rad. (Foto: Per Thrana) Mer...

Rike tett i tett

Milliardærfamilier liker godt å kjøpe opp naboeiendommer. Like sør for Varner-familien eier Jan Bernhard, Kristian og Thomas Kolberg strandeiendommer på rekke og rad. Milliardærfamilien som slo seg opp på import av Mazda og Hyundai eier også flere eiendommer i området gjennom familieselskapet Kolberg Motors.

Milliardærfamilien Selmer, som eier Selmer Holding, eier også en rekke eiendommer i samme område.

Tilsvarende ser man flere steder i Oslo også.

Anders C.G. Wilhelmsen og ektefellen Kristin L.A Wilhelmsen har de siste årene kjøpt opp en rekke eiendommer på fasjonable Bygdøy i Oslo. Familien med rederrøtter har nå fire eiendommer på rekke og rad i Løchenveien på Bygdøy.

Siden 1920-tallet har familien til milliardær Ruth Mustad Bevreng bodd i et eksklusivt villaområde på Skøyen, et steinkast fra Frognerparken på Oslos vestkant.

På hjørnet mellom Arnstein Arnebergs vei og Jonsrudveien eier familien til sammen seks tilgrensende eiendommer.