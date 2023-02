Artikkelen fortsetter under annonsen

– Boligprodusentene varslet i fjor høst at vinteren blir tøff for boligbransjen – nå er vi der. Det er lavt salg og igangsetting for alle boligtyper i hele landet, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

I årets januar ble det solgt 465 nye boliger, mot 1085 i januar 2022. Det viser rapporten Boligprodusentenes Forening la frem onsdag med statistikk for igangsetting og salg av nye boliger i januar.

Dette er en nedgang på 57 prosent, og er det dårligste nyboligsalget i en januarmåned i statistikkens historie.

Dette er også den tredje svakeste salgsmåneden totalt sett siden 2012.

Boligprodusentenes nyboligstatistikk strekker seg tilbake til 2012.

I januar steg bruktboligprisene her til lands tre prosent, og omsetningen var høy.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund var ikke overrasket over nyboligtallene.

– Dette var som ventet. Det er full gass i bruktmarkedet og full brems i nyboligmarkedet, sier Geving.

– Bruktprisene vil stige

Samlet for månedene november 2022, desember 2022 og januar 2023 var salget 49 prosent lavere enn i tilsvarende tre måneder året før.

Siste 12 måneder er det solgt 18.153 boenheter. Det er 31 prosent under forrige 12 måneders periode og mer enn 10.000 færre enn beregnet årlig boligbehov, ifølge Boligprodusentene.

– Ingen skal si at vi ikke har advart. Folk trenger fortsatt bolig. Dette betyr at bruktprisene vil stige vesentlig mer og boligbyggingen vil falle vesentlig mer enn SSB, regjeringen og sentralbanken har lagt til grunn, sier Geving.

Han mener det er på tide å dempe rentepresset for å ikke utløse en vesentlig større ledighet i byggebransjen enn landet er tjent med.

Også Hiim i Boligprodusentene frykter rentene.

– Vi er urolig for at den lave aktiviteten i nyboligmarkedet vil kunne vedvare ved ytterligere rentehevninger. Et positivt tegn er at vi ser økt interesse i markedet i form av flere henvendelser og flere folk på visninger, sier Hiim.

Bratt fall i igangsettingen

I årets januar ble det igangsatt 483 nye boliger her til lands, mot 812 i januar 2022. Det er en nedgang på 41 prosent. Dermed er dette blant månedene med svakest igangsetting det siste tiåret.

Samlet for månedene november 2022, desember 2022 og januar 2023 var igangsettingen 31 prosent lavere enn i tilsvarende tre måneder året før.

Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 22.530 boenheter, det er 14 prosent færre enn i forrige tolvmånedersperiode.

Totalt mener Boligprodusentene at det årlige gjennomsnittlig boligbehovet her til lands de neste fem år ligger på i overkant av 29.000 boliger.