Salget av nye boliger i årets september var 38 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Det viser Boligprodusentenes boligstatistikk for tredje kvartal og september 2023. Rapporten inneholder tall for salg og igangsetting av nye boliger.

I tredje kvartal i år ble det solgt 27 prosent færre boliger enn i tredje kvartal 2022.

Igangsetting av nye boliger i september 2023 er 62 prosent under september 2022, mens igangsatte nye boliger i tredje kvartal 2023 er 50 prosent under tredje kvartal 2022.

Laveste målte byggetall

– Tredje kvartal i 2023 er det lavest nivå på igangsetting siden målingene startet i 1999, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

Han sier nedgangen i boligbyggingen gjelder for hele landet og for alle boligtyper.

– Vi er spesielt bekymret for Oslo og Akershus, som på årsbasis mangler 5000 boenheter for å nå beregnet boligbehov. Vi registrerer at Oslo i tredje kvartal har den laveste målte igangsettingen i hele landet med kun ti enheter, sier Hiim.

Hittil i år er det solgt 9606 nye boenheter, det er 36 prosent under samme periode i 2022. I samme periode er det igangsatt 8638 nye boliger boenheter, 45 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Mener ny renteheving er skadelig

– Aktiviteten i nyboligmarkedet er nå så lav at ytterlige renteheving i desember fremstår unødvendig, og vil være skadelig for boligforsyningen på kort og lang sikt, sier Hiim i pressemeldingen.

For å sikre boligforsyningen mener han det trengs tiltak fra myndighetene.

– Vi er derfor skuffet over regjeringen som ikke forstår alvoret og neglisjerer boligforsyningen. Vi håper Stortinget ved behandling av statsbudsjettet kommer med nødvendige tiltak, sier Hiim.

Han peker på at det har kommet rundt 64.000 flyktninger siden krigen Ukraina startet, og at det rapporteres at det nå kommer over 1000 nye hver uke.

– Den ledige kapasiteten i bransjen kan benyttes til målrettet boligproduksjon for å dekke boligbehovet i hele landet, sier Hiim.

Bratt fall for nye hytter

Markedet for nye fritidsboliger er også miserabelt.

Hittil i år er det solgt 49 prosent færre nye fritidsboliger enn i samme periode i fjor. Siste tolv måneder er det solgt 1952 enheter, som er 51 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år har vært 40 prosent lavere enn i samme periode i 2022.

Det siste året har det blitt igangsatt 3544 nye fritidsboliger, 35 prosent færre enn i den foregående tolvmånedersperioden.