Klimaendringer har uten tvil begynt å prege hverdagen vår, og klimarisiko er blitt et begrep som stadig flere tar i bruk. Europaparlamentet vedtok den 14. mars et nytt direktiv for bygningers energiytelse, hvor formålet er å få raskt i gang rehabilitering av bygningsmassen i EU. Innen 2030 skal energiforbruket reduseres betydelig, og innen 2050 skal i utgangspunktet alle bygg være klimanøytrale.

Selv om det fortsatt er uklart hvordan direktivet blir utført i Norge, er det helt sikkert at noe form for krav kommer. Det tror vi vil føre til et større sprik i boligmarkedet.

Sara Midtgaard

I det korte bildet tror vi boligprisene vil falle som et resultat av rentehevingene fra Norges Bank. Men på mellomlang sikt venter vi et større sprik i boligmarkedet: Boligprisene i nyboligmarkedet vil presses betydelig opp, mens boliger med de lavere energiklassene eller boliger som er i høyrisikosone for klima- og/eller naturrelaterte skader, kan få svakere prisutvikling.

Det er fortsatt usikkert hvordan direktivet vil anvendes i Norge, men noen typer krav kommer om man vil eller ei. Hele 26 prosent av boligene i Norge har energiklasse G, og hele 45 prosent har F eller dårligere. En god del boliger er nødt til å rehabiliteres. Hvis det ikke gjennomføres, kan de i verste fall ikke bli omsatt på markedet og bli nærmest verdiløse.

Uavhengig om det kommer et krav, vil det uansett bli ekstra stor kostnad å eie en ineffektiv bolig.

Grønne lån er et konsept som de aller fleste bankene har startet med. Det innebærer at renten er lavere for de som bor i et energieffektivt bygg. Samtidig kan vi se for oss at rentekostnaden kan bli høyere for de som da bor i mindre energieffektive boliger, til sammenligning, og dersom det ikke blir iverksatt energieffektiviseringstiltak på boligen. I tillegg har det siste året vist oss at energiprisene er volatile og kan være svært uforutsigbare.

Dersom flere og flere ser seg mer mot de bedre energiklassifiserte boligene, rett og slett fordi det å eie en gammel ineffektiv bolig innebærer en hel del risiko finansielt, kan det gå ut over prisen på ineffektive boliger.

Men det stopper ikke der. Å skaffe forsikring til boliger som er i høyrisikosone for naturskader kan også bli utfordrende. Stadig mer ekstremvær gjør at flere boliger kan bli utrygge å bo i dersom boligen er i et flomutsatt område, kvikkleire, jordskred og så videre. «Hans» har vist oss konsekvensene. Ettervirkningen kan være at flere blir skeptiske til å kjøpe boliger som er i utsatte områder.

Arealet som anses å være høyrisiko med tanke på naturskader kan vi også forvente at øker i takt med konsekvensene av klimaendringene.

Hvilke typer boliger gjenstår på markedet som anses å ha lav klimarisiko?

Hvis vi bruker energimerket som en indikator er det ikke så fryktelig mange. Kun 25 prosent av boligene i Norge har energimerke C eller bedre. Samtidig har nybyggingen fått seg et skikkelig slag i magen, og det blir bygget altfor få nye boliger.

I Oslo ble det i fjor gitt 1700 byggetillatelser og normalen er 3000 boliger. Ifølge SSB sine befolkningsframskrivelser, gitt alternativet høy nettoinnvandring, er det er boligbehov mellom 3000–4000 nye boliger hvert år de neste årene.

Selv om eksisterende boliger renoveres, er det altså ikke nok til å dekke hele boligbehovet. Det sier seg selv at regnestykket ikke går opp. Det ferdigstilles altfor få nye boliger på markedet de kommende årene, gitt etterspørselstrykket vi kan få på mellomlang sikt. I neste rekke tror vi det presser opp prisene på spesielt nye, energieffektive boliger.

Klimarisiko har også blitt et «hot topic» blant tilsynsmyndigheter og andre offentlige aktører. Det er et tema som Norges Bank pekte på i sin rapport om Finansiell stabilitet 2023–1. halvår, og Finanstilsynet i sin Finansielt utsyn-rapport.

Vi skal ikke se bort ifra at det etter hvert kommer kapitalkrav til bankene som i større grad belager seg på klimarisiko. I så fall vil det bli mer attraktivt for bankene å ta pant i mer energieffektive boliger. Bankene vil da prioritere å gi lån til de som skal kjøpe boliger som er energieffektive, og kvier seg noe mer for å gi lån til ineffektive boliger.

Selv om klimarisiko blir vektlagt mer i tiden som kommer eller ei, vil bankene uansett ønske å være sikret. Og om dette vil føre til en «grønn» rabatt eller om det blir et brunt påslag i prisen til lånekunden er heller ikke avgjort.

Selv om etterspørselen etter sjarmerende, ineffektive gamle boliger består i all fremtid, vil det ikke berge prisene dersom bankene nekter å finansiere boligkjøpet. Det er selvfølgelig vanskelig å vite i hvor stor grad klima- og naturrisiko vil prege boligmarkedet på lengre sikt, men jeg tror vi kommer til å se et klart skille i markedet.