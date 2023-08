Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisene for brukte Obos-boliger steg med 1,5 prosent fra juni til juli i Oslo, skriver boligbyggelaget i en pressemelding. På landsbasis steg prisene med 0,2 prosent.

Det betyr at prisene har steget hver måned i år, med unntak av mai da prisene falt 1,2 prosent i Oslo. Dermed har snittprisen på Obos-boliger i Oslo igjen passert 80.000 kroner per kvadratmeter.

Tror på prisfall

På landsbasis var kvadratmeterprisen på brukte Obos-boliger rundt 69.000 kroner i juli.

Ifølge Obos' sjeføkonom Sissel Monsvold var prisoppgangen i Oslo større enn snittet for juli det siste tiåret. Hun legger til at tallene må tolkes med ekstra varsomhet fordi det er få omsetninger. Noe av grunnen til at prisene stiger så mye i Oslo, er at det ble solgt en mye større andel ett- og toromsleiligheter enn i juni.

Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos.

– Kvadratmeterprisen på de små leilighetene er høyere enn for de store, noe som trekker gjennomsnittprisen opp. Boligtilbudet har heller ikke økt så mye i Oslo som ellers i landet. Dette bidrar til at prisene øker mer i Oslo, sier hun i pressemeldingen.

Torsdag legger Eiendom Norge frem sin statistikk for boligprisutviklingen i juli.

I Handelsbanken tror de på et sesongjustert fall på 0,7 prosent på landsbasis. Bankens seniorøkonom Sara Midtgaard poengterer at tallene fra Obos og Eiendom Norge ikke nødvendigvis beveger seg i samme retning.

– Om høsten pleier vanligvis boligprisene å falle. Vi tror de vil falle litt mer enn det som er normalt. I desember i år tror vi nivået på boligprisene vil være på samme nivå som desember i fjor. Det vil være en naturlig konsekvens av rentehevingene fra Norges Bank, sier Midtgaard, som legger til at de siste renteøkningene ikke er fullt ut reflektert i boligprisene ennå.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Også i Obos tror de på en svakere prisutvikling enn normalt i høst. De ser også en sannsynlighet for en knapphet av boliger fremover.

I juni skrev DN at igangsetting av nye leiligheter var 89 prosent lavere i mai enn i mai i fjor. Igangsettingen av boliger var 67 prosent lavere.

Monsvold i Obos synes det er bekymringsfullt at boligbyggingen nærmest har stoppet opp.

– Det kan gjøre at vi får boligtørke om ett til to år. Det er svært bekymringsfullt med tanke på de som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet. Høye byggekostnader, dyrere byggelån og synkende nyboligsalg på grunn av mye usikkerhet for kjøperne, gjør at det blir satt i gang bygging av langt færre boliger enn vi trenger, sier hun.

Kan åpne seg et vindu

Midtgaard i Handelsbanken forstår bekymringen.

– Det ble bygget nærmest rekordfå boliger gjennom fjoråret, sier hun.

Seniorøkonomen viser til at det i et normalår blir gitt rundt 3000 igangsettingstillatelser. I fjor ble det gitt 1700.

– Hvis vi sammenligner hvor mange boliger som blir gitt igangsettingstillatelser og SSBs befolkningsfremskrivning, er det en stor mismatch mellom boligbehovet og hvor mange boliger som blir lagt ut på markedet. Jeg tror vi får en sterk prisvekst i Oslo om to års tid på grunn av boligmangel, sier hun.

Men det neste halvåret kan det åpne seg et vindu for førstegangskjøpere, mener Midtgaard.

– I tiden som kommer kan det komme muligheter for førstegangskjøpere, sier hun.

For selv om aktiviteten har holdt seg greit blir det lagt ut flere boliger enn antall boligomsetninger, og da vil antall usolgte boliger øke.

– Venter du to års tid kan det blir utfordrende igjen, sier hun.