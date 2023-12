Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Norge falt 1,7 prosent nominelt på landsbasis i november. Sesongjustert steg de 0,1 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank synes prisutviklingen i oktober og november har vært litt overraskende ettersom rentenivået har steget i samme periode. Selv om antall usolgte boliger falt forrige måned, har antall usolgte boliger steget en hel del over tid.

– Det er klart at det er en indikasjon på at den faktiske utviklingen er svakere enn pristallene tyder på. Det er en liten indikasjon på at det underliggende prisbildet er svakere, sier han.

– Bemerkelsesverdig

Jullum er ikke 100 prosent sikker på at mange usolgte boliger vil skape prisfall, men:

–Ser du at boligprisene går litt bedre enn du tror og at tilbudssiden øker mer, så får du en mistanke om at prisforventningene må justeres, og de må justeres ned. Vi har en sterk mistanke om et svakt prisbilde i månedene fremover, sier Jullum.

Sparebank 1 Markets’ sjeføkonom Harald Magnus Andreassen kaller prisutviklingen bemerkelsesverdig.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen. (Foto: Fredrik Solstad) Mer...

– Det er ikke særlig samsvar med det meglere nå melder fra land og strand, i hvert fall det vi leser gjennom mediene. Jeg vil si prisutviklingen er bemerkelsesverdig gitt beholdningen usolgte boliger, og føler meg fortsatt trygg på at boligprisene vil komme videre ned, sier han.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken tror også boligprisene skal videre ned fremover. Hun venter et større prisfall, justert for sesongvariasjoner, i januar enn det vi har sett i høst, men at prisene snur til våren.

Liten betydning for renten

– Bruktboligmarkedet har vært bedre enn fryktet så langt. Antallet bruktboliger som legges ut har gått litt ned, og det kan hende at denne noe begrensede tilbudssiden bidrar til et press oppover på boligprisene. Samtidig vet vi at nyboligmarkedet egentlig ligger nede med brukket rygg, sier Akershus Eiendoms sjeføkonom Kari Due-Andresen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen. (Foto: Fredrik Solstad) Mer...

Det store spørsmålet er hvorvidt vi får en økonomisk nedtur der arbeidsledigheten øker markant, konstaterer Due-Andresen.

– Hvis arbeidsmarkedet holder seg relativt bra, ser jeg ingen grunn til at man skal frykte en omfattende nedtur. Likevel mener jeg at markedet trolig bremse noe opp på grunn av de høye rentene, så jeg tror vi vil få ganske beskjeden eller flat prisutvikling neste år.

DNB-økonom Oddmund Berg peker på at prisutviklingen i november er sterkere enn Norges Bank har anslått, men han tror ikke tallene vil ha noen stor påvirkning på rentebeslutningen i neste uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Selv om vi ikke tror en sterkere vekst enn ventet vil være et argument for å heve renten i desember, taler det heller ikke for å holde renten i ro, skriver Berg, som fortsatt holder en knapp på uendret rente i neste uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Færre usolgte

– Boligprisene sank 1,3 prosent i november, noe som ga en liten oppgang på 0,1 prosent sesongjustert. I likhet med de siste månedene dras sesongjusteringen fortsatt opp av den spesielt svake utviklingen høsten 2022. Ser vi på november flere år tilbake er utviklingen svak tross den lille oppgangen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

Det er solgt noe færre boliger enn i november i fjor, men totalt sett i 2023 ligger markedet nesten på samme nivå som i fjor.

Gjennom året har antall usolgte boliger på markedet fått mye oppmerksomhet. Antallet har vært økende, men gjennom november måned har antall usolgte bruktboliger falt markant, ifølge Eiendom Norge.

Nå ligger det 17.500 usolgte bruktboliger ute i det norske markedet.

Til sammenligning var det i oktober 19.944 usolgte bruktboliger, det høyeste antallet i statistikkens historie, som strekker seg tilbake til januar 2009.

Nå rives arkitektens signalbygg ved ett av Norges mest trafikkerte veikryss Gert Walter Thuesens signalbygg har stått ved Sinsenkrysset i over 50 år, men nå er det slutt: – I aller øverste liga i norsk betongarkitektur, sier arkitekturprofessor. 04:06 Publisert: 13.11.23 — 02:08

– Sterkt overdrevet

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) sier problemene i boligmarkedet er «sterkt overdrevet», og viser til at omsetningstiden nå er lavere enn i 2019.

– Salget av brukte boliger går raskere enn før pandemien. Dette til tross for det høye rentenivået, og til dels som konsekvens av den lave aktiviteten i nyboligmarkedet, sier han.

I november tok det i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i Norge, mot 53 dager i 2019.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Geving mener bruktboligmarkedet fremstår som robust.

– En svært lav boligproduksjon og en voksende befolkning kan under disse omstendighetene utløse et nytt press på boligprisene. En slik situasjon vil kunne tjene etablerte boligeiere, men samtidig ramme leietagere hardt. Vi er bekymret for en utvikling der et svekket tilbud vil skape betydelig større forskjeller mellom folk, sier han.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Stavanger med omegn hvor prisene steg med 2,2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en sesongkorrigert nedgang 1,7 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Stavanger med omegn og Kristiansand med en oppgang på 8,0 og 7,9 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø med Fauske med minus 2,3 prosent.

– Boligprisutviklingen i Stavanger og Kristiansand skiller seg fortsatt betydelig ut fra resten landet, og vi venter at disse byene også vil skille seg ut når 2023 er omme. I Norge ellers er bildet et annet og de fleste områder vil ende rundt pluss minus-null når året er omme, sier Lauridsen.

Boligprisene i Oslo falt 1,0 prosent nominelt og steg 0,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner i november.

I november var det 2220 usolgte boliger i hovedstaden mot 2757 i oktober. Dermed krymper lageret av usolgte boliger etter fire måneder på rad med økning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.