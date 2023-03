Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Oslo steg 1,9 prosent på månedsbasis i februar, viser ferske tall fra Eiendom Norge fredag formiddag. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med forsiktige 0,1 prosent.

Det skjer etter en frisk boligprisvekst også i januar. Hittil i år har boligprisene i hovedstaden steget 4,8 prosent. De siste 12 månedene har prisene imidlertid falt med 0,6 prosent.

– Også februar viste overraskende god aktivitet i boligmarkedet, etter de mange renteøkningene det siste året. Vi tror mye av dette skyldes oppmykningen av utlånsforskriften fra 1. januar, noe som har ført til at mange på boligjakt kan få finansieringsbevis på høyere maksimalt lån enn de kunne før, sier Randi Marjamaa, leder for privatmarked i Nordea.

Lav salgstid

Tallene fra Eiendom Norge viser at Oslo og Bergen hadde raskets salgstid i februar. I disse byene tok det i snitt 30 dager å selge en bolig i måneden som gikk.

– Salgstiden synker svakt, og det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

Marjamaa i Nordea har også merket seg at salgstiden har tatt seg opp.

– Vi ser at mange kunder som selger bolig nå får solgt raskere enn for noen måneder siden. Av de som ikke får solgt til forventet pris, er det flere som ønsker å leie ut boligen for å dra nytte av et godt utleiemarked, sier hun.

Sterkest vekst i Bergen

Av de største byene hadde Bergen den sterkeste prisveksten i februar, med en nominell prisøkning på 2,3 prosent. Hittil i år har boligprisene i vestlandsbyen steget med 5,6 prosent.

Så langt i år har prisene imidlertid steget mest i Stavanger, med en prisvekst på hele 6,3 prosent.

Bergen hadde høyest boligprisvekst i februar. (Foto: Paul S. Amundsen)

