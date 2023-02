Artikkelen fortsetter under annonsen

Januar er årets heteste boligmåned. Den nominelle prisveksten ble på 3,0 prosent, viser ferske meglertall, noe som speiler historiske tall. Justert for sesongvariasjoner måler meglerforeningen Eiendom Norge helt flat pristuvikling fra desember på landsbasis.

Boligprisene i Norge falt kraftig på tampen av fjoråret etter flere rentehopp fra Norges Bank, lånetrøbbel i bankene og svekket kjøpekraft i befolkningen.

Flere eiendomsmeglere hadde på forhånd meldt om høy aktivitet og mange salg over prisantydning i januar, og da særlig i Oslo. De nye tallene fra meglerforeningen viser at prisveksten i hovedstaden ble på 2,8 prosent, altså litt under landssnittet.

Etter januar-oppgangen er den gjennomsnittlige salgsprisen for norske bruktboliger nå 4,37 millioner kroner. I Oslo må kjøpere ut med 6,2 millioner i snitt.

Negativ årsvekst

Oppmykninger i boliglånsreglene fra nyttår har gjort bankene mer lånevillige, slik at boligkjøpere har hatt en enklere vei til å få innvilget finansieringsbevis. Det har vært viktig for prisløftet, ifølge Henning Lauridsen, som er administrerende direktør i Eiendom Norge.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra 1. januar hadde trolig prisutviklingen og volumet vært langt svakere, sier Lauridsen, som ikke er i tvil om at boligkjøpere nå har fått en «betydelig forbedring av kjøpekraften».

I fjor var januar-prishoppet langt sterkere. Med de nye tallene er tolvmånedersutviklingen i boligprisene nå negativ for første gang på nesten fem år: Årsveksten måles til minus 0,3 prosent, og forrige gang prisene falt over en tolvmånedersperiode var i april 2018.

– Usikkerheten er blåst bort

Aktiviteten i boligmarkedet har imidlertid tatt seg solid opp. Det ble registrert 6.887 solgte boliger i januar på landsbasis, over 27 prosent flere enn i samme måned i fjor. Også antallet nye objekter i markedet er på et betydelig høyere nivå. Gjennomsnittlig omsetningstid er svakt opp til 52 dager.

– Men det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier Lauridsen.

Direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund liker tallenes tale:

– Vi konstaterer at usikkerheten er blåst bort i markedet for brukte boliger. Etterspørselen er sterk, omsetningen høy og boligprisutviklingen er som normalt for januar med noen regionale variasjoner, sier Geving.

Han kaller det en god nyhet etter «en mørk høst».

Regionale sprik

Januar-prisveksten ble sterkere på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet enn andre steder i landet. Sterkest prisvekst hadde Stavanger, med én prosents oppgang etter sesongkorrigeringer. Trondheim hadde den svakeste utviklingen med en nedgang på 1,3 prosent.

I Norge pleier mesteparten av årets boligprisvekst å komme i starten av året, men Eiendom Norge-sjefen tror prisutviklingen fremover vil være svakere enn vanlig. Lauridsen sier han venter en videre nedgang i årsveksten i månedene fremover.

