De nominelle prisene falt én prosent i oktober, viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for oktober, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Handelsbanken Capital Markets ventet på forhånd et nominelt fall i boligprisene på 1,8 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner ventet meglerhuset et fall på 0,4.

Fasiten viser derimot en sesongkorrigert oppgang på 0,2 prosent. Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

– En svak utvikling, selv om sesongjusteringen er svakt positiv. Sesongjusteringen har både i september og oktober blitt dratt betydelig opp av at utviklingen høsten 2022 var spesielt svak. Derfor må man nå legge mindre vekt på det sesongjusterte tallet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sesongkorrigerte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi

Hittil i år har prisene steget 2,6 prosent, men det er ventet at året vil endte med nullvekst.

– Vi venter en svak prisutvikling i boligprisene i årets to siste måneder. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 ende rundt null, sier han.

Høyeste antall usolgte brukboliger

Nå ligger det 19.944 usolgte bruktboliger ute i det norske markedet. Det er det høyeste antallet i statistikkens historie, som strekker seg tilbake til januar 2009.

– Utbudet av boliger er høyt nå, men antall nye boliger på markedet er avtagende, da salgsvolumet er stort og på nivå med 2022. Vi venter at antall usolgte vil falle de neste månedene, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i oktober, opp fra 40 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo. Lengst salgstid hadde Tromsø med 56 dager.

Aktiviteten i oktober: I oktober ble det solgt 7762 boliger i Norge, noe som er 2,7 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 81.031 boliger i Norge, noe som er 0,1 prosent færre enn i samme periode i 2022.

I oktober ble det lagt ut 9333 boliger for salg i Norge, noe som er 10,7 prosent færre enn i samme måned i 2022.

– Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste tre månedene. Det vitner om at bruktboligmarkedet er velfungerende, sier Lauridsen.

Den sterkeste prisutviklingen var i Tønsberg og Færder der de sesongkorrigerte prisene steg med én prosent, den svakeste utviklingen var i Asker, Bærum, Kristiansand og Stavanger der de sesongkorrigerte prisene viser en nedgang på 0,8 prosent.

– Boligprisutviklingen i Stavanger og Kristiansand i år skiller seg fra resten landet, og vi venter at disse byene også vil skille seg ut når 2023 er omme. Mange år med svak til moderat utvikling her gir grunnlag for et sterkere boligmarked nå. I resten av Norge ser det mørkt ut for prisutviklingen og det gir heller hjelp til den pågående krisen i nyboligmarkedet, sier Lauridsen.

Lauridsen fastslår at han er bekymret for at Norge er på vei inn i den største krisen for boligbyggingen siden bankkrisen i 1988–1992.

– Med et salg av nye boliger på det laveste nivået på over 30 år, betyr det en svak utvikling i norsk økonomi og høyere arbeidsledig fremover i Norges viktigste fastlandsnæring, byggenæringen.

– Hvis ikke regjeringen tar krisen i nyboligmarkedet på alvor nå vil vi måtte bale med konsekvensene av dette i lang tid fremover gjennom økt ulikhet, svekket eierlinje, høyere utleiepriser og økt offentlige utgifter til boligsosiale tiltak. Det haster derfor med motkonjunkturpolitikk, avslutter Lauridsen.

