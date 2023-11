Artikkelen fortsetter under annonsen

I høst har antall usolgte bruktboliger til salgs ligget på rekordnivåer både i i Oslo og på landsplan.

Utbudet har krympet litt den siste tiden, slik det alltid gjør mot slutten av året, men er fortsatt høyt og faller fra svært høye nivåer, ifølge meglertopper DN har snakket med.

– Selgerne aksepterer i større grad å selge under prisantydning. Det er en mørnet selgergruppe der ute som må ta noen valg for å komme videre, sier administrerende direktør Hedda Ulvness i Eie eiendomsmegling.

Går under prisantydning

Boligene Eie har solgt i november har i gjennomsnitt gått 2,2 prosent under prisantydning på landsbasis. Det er det største prisavviket kjeden har sett i år. Bruktboligene kjeden har solgt i Oslo i november har i gjennomsnitt gått 1,2 prosent under prisantydning.

– Jeg tror boligmarkedet har nådd bunnen nå, og man kan gjøre noen gode kjøp. Markedet vil fortsette slik i desember før vi får den vanlige boligprisveksten i januar, sier Ulvness.

Så fort man får signaler fra Norges Bank om at rentetoppen er nådd, venter Ulvness at forutsigbarheten dette gir for både banker og boligkjøpere vil bidra til å snu markedet.

Neste rentemøte er 14. desember. Flere økonomer sier til DN torsdag at de tror på nok en renteøkning i desember slik at styringsrenten blir på 4,50 prosent.

– Presse prisene raskt oppover

Administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom understreker at boliger som har ligget ute i markedet får kjøpere, hvis de prises riktig.

Administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom.

Hun venter at prisene vil fortsette å gå nedover enda en tid fremover før markedet snur i løpet av 2024.

– Det er flere forhold som sammen kan presse boligprisene raskt oppover slik at vi kan få en kraftig rekyl og galopperende boligprisoppgang når markedet først snur, sier Sørestrand-Hansen.

Hun peker på at en rentebane som går nedover og mer stabil inflasjon vil stimulere boligmarkedet.

– Dette vil sannsynligvis skje i andre halvdel av 2024, sier Sørestrand-Hansen.

Hun venter også at boligkjøpernes kjøpekraft vil være noe styrket som følge av en periode med høy inflasjon og gode lønnsoppgjør. I tillegg kan husstandene se for seg et lavere rentenivå i en periode fremover, påpeker hun.

– Boligbyttebehovet vil være sterkt etter en periode med nedkjøling og lavere aktivitet. Mange har sittet på gjerdet, vært innelåst i boligmarkedet eller ikke har hatt mulighet til å kjøpe bolig, sier Sørestrand-Hansen.

Venter økt etterspørsel

I oktober var 12 måneders salget av nye boliger lavere enn bunnpunktet under finanskrisen, og Boligprodusentene frykter at en renteheving til fører til at markedet for salg og igangsetting av nye boliger skal falle ytterligere.

Administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

– Det er mange årsaker til at nyboligmarkedet nå er svakt. Det viktigste for å få snudd markedet er at rentetoppen nås og at det blir kontroll og forutsigbarhet på inflasjon, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

Når boligmarkedet tar seg opp igjen, venter DNB Eiendom økt etterspørsel etter nybygg.

– Denne bransjen er veldig syklisk, og det blir fort en boom av igangsettinger når det først skjer, sier leder for nybygg Harald Hansen i DNB Eiendom.

Han peker på at nybyggkrisen har ført til at mange ansatte i bygg og anlegg har byttet jobb.

– Mange av disse er utenlandske arbeidstagere som har flyttet fra Norge. Vi ser allerede at det er en mangel på kompetanse og kapasitet innenfor bygg og anlegg, sier Hansen.

Hiim sier den lave boligproduksjonen nå legger grunnlaget for en mulig kraftig økning i pris når markedet snur.

– I tillegg er jeg enig med DNB om at mange virksomheter har bygget ned kapasiteten sin med oppsigelser og permitteringer. Det vil også kunne gi press i markedet hvis alle skal i gang igjen samtidig, sier Hiim.

DNB Eiendom frykter også at EUs bygningsenergidirektiv vil slå inn for fullt omtrent i samme periode. Dette kan i så fall medføre at mange boliger må gjennom energieffektiviseringstiltak som etterisolering for å oppfylle krav til rett energiklasse for å redusere energiforbruket og klimagassutslippene.

– Hvis både nybygg og boliger som skal oppgraderes skal konkurrere om de samme ressursene og folkene vil det presse prisene, sier Hansen.

Hiim sier det er høyst usikkert når EUs bygningsenergidirektiv kommer og hvilke nasjonale krav det vil gi.

