Mange venter at lav boligbygging og høy befolkningsvekst vil sende boligprisene i Oslo til værs fra med med neste år. – Førstegangskjøpere som har kjøpekraft ser nå at de har et vindu før vi får et prissjokk, tror administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Foto: Javad Parsa