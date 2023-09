Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Oslo falt 1,0 prosent i august, viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for august, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Av de største byene var Oslo byen med klart svakest utvikling i august. I Bergen steg boligprisene 1,3 prosent, i Trondheim 2,0 prosent og i Tromsø 1,9 prosent. Prisene falt i både Stavanger og Kristiansand, med henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent i august.

Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene med 1,4 prosent i Oslo i august. Normalt stiger boligprisene mest på våren, mens de faller eller flater ut på høsten. Derfor sesongjusteres boligprisene, for å kunne skille mellom hva som skyldes sesongfaktorer og hva som skyldes faktiske trender.

Justert for sesongvariasjoner var prisfallet størst i Kristiansand i august, med et fall på 1,6 prosent. Bergen hadde sterkest utvikling, der den sesongjusterte veksten var på 1,2 prosent.

Samtidig viser rapporten at det var 2550 usolgte boliger i Oslo i august, som er det høyeste siden oktober 2017.

Hittil i år har Kristiansand den sterkeste boligprisveksten, med en oppgang på 10,4 prosent. Tromsø har den svakeste utviklingen, med en oppgang på 2,7 prosent hittil i år.

Boligprisene i Oslo har på sin side steget 5,8 prosent hittil i år, men er likevel 1,3 prosent lavere enn for et år siden.

Renten biter

– Renteøkningene har nå for alvor begynt å bite i boligmarkedet. Vi tror at denne trenden vil fortsette og at prisene vil falle videre utover høsten, sier personmarkedssjef Randi Marjamaa i Nordea.

Hun sier det fortsatt er mange kunder som søker om finansieringsbevis, men:

– Vi ser en nedgang i antall kunder som faktisk kjøper bolig. Flere velger også å ikke bruke hele lånerammen, fordi de vil begrense gjeldsbelastningen.

Samtidig trekker Marjamaa frem at flere nå ønsker å selge før de kjøper ny bolig, noe som er et tydelig tegn på at det er usikkerhet i markedet.

Ber om mer boligbygging

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen venter en svak utvikling i boligmarkedet fremover.

– En svak utvikling i bruktboligprisene vil forverre tilstandene i nyboligmarkedet, hvor vi nå har den svakeste utviklingen siden bankkrisen 1988-1992, sier han.

Lauridsen benytter anledningen til å trekke frem kommunevalget neste mandag.

– I særlig hovedstaden har dagens byråd ikke levert som lovet med å sørge for en stor reguleringsreserve med nye boliger. Og snarere har det gått feil vei med betydelig økning i saksbehandlingstiden. Dessverre har også Oslo en tendens til å inspirere de andre store byene i Norge på dette området, sier Lauridsen, som mener det bare er mer boligbygging som kan gi lavere boligpriser.

