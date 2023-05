Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Boligprisene i Oslo steg 0,7 prosent i april.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for april, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Dette er den sterkeste april-måneden i hovedstaden siden 2018.

Dermed har prisene i hovedstaden steget fem måneder på rad, og prisene er nå kun 0,9 prosent under all time high fra august i fjor.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i Oslo en prosent sist måned.

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

Landet sett under ett steg boligprisene nominelt med en prosent i april, og 0,7 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Så langt i år har boligprisene i Oslo steget 6,2 prosent, og prisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste tiden har meglere rapportert at utbudet av brukte boliger i Oslo vært lavere enn normalt. I april var det 1676 boliger til salgs i Oslo. Dette er flere enn i mars, da det var 1291 boliger til salgs i Oslo, men likevel noe lavt sammenlignet med samme måned en del andre år.

Slik at utbudet av brukte boliger vært i april i Oslo de siste årene:

2022: 1331

Artikkelen fortsetter under annonsen

2021: 1676

2020: 2010

2019: 2081

2018: 1701

2017: 1718

2016: 1123

2015: 1265

2014: 1739

Prisene på Obos-boliger i Oslo steg 1,1 prosent i april, mens de på landsbasis steg 1,2 prosent i måneden som gikk. Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Sesongkorrigerte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi

Norges Bank satte torsdag formiddag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Det betyr at styringsrenten i Norge er på 3,25 prosent, det høyeste nivået siden 2008. Sentralbanken varsler at det sannsynligvis vil bli en ny heving i juni.

Sentralbanken påpeker i rentebeslutningen at i markedet for bruktboliger har antall usolgte boliger avtatt, og boligprisene var høyere enn ventet i mars.

– Salget av nye boliger har falt ytterligere, og igangsettingen av nye boliger er på et lavt nivå, skriver Norges Bank.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.