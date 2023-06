Artikkelen fortsetter under annonsen

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for mai, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Dermed har boligprisene i Oslo steget seks måneder på rad, og er nå 0,2 prosent høyere enn forrige all-time high fra august i fjor.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene i Oslo med 0,4 prosent i mai.

Oslo-prisene har så langt i år steget 7,3 prosent, men er kun 0,5 prosent høyere enn de var for et år siden.

Sesongkorrigerte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

– Mange vil slite

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund poengterer at Oslo-prisene nå er høye.

– Mange vil slite med finansieringen når kvadratmeterprisene er over 92.000 kroner i gjennomsnitt og boliglånsrenten nærmer seg fem prosent. Dette vil trolig begrense prisveksten Oslo i nærmeste fremtid, sier Geving.

I motsatte ende er Kristiansand og Stavanger hvor husholdningenes kjøpskapasitet tilsier at prisene kan stige relativt mer, sier Geving.

Geving er ikke veldig overrasket over at boligprisene i Oslo og Norge nå følger etter flere andre regioner opp til et nytt toppnivå.

– Det er de etablerte kjøperne som dominerer markedet. De har fortsatt relativt stor kjøpskapasitet, men de foretrekker bruktbolig fremfor nybolig. Økt konsentrasjon av kjøpekraft i bruktmarkedet bidrar til den relativt sterke prisutviklingen, sier Geving.

Han minner også om at Norge grunnet en relativt streng kredittregulering har hatt en vesentlig mer moderat prisvekst under pandemien enn mange andre land.

– Det begrenser fallhøyden, sier Geving.

Landet sett under ett gikk boligene 1,5 prosent over prisantydning i mai, mens Oslo-boligene gikk tre prosent over prisantydning.

I mai ble det solgt 2163 boliger i Oslo, mot 2282 boliger i tilsvarende måned i 2022.

Hittil i år er det solgt 8480 Oslo-boliger, mot 8515 i samme periode i fjor. Så langt i år er det lagt ut 9052 boliger for salg i Oslo. I årets første fem måneder i 2022 ble det lagt ut 9257 boliger.

På landsbasis tok det gjennomsnittlige boligsalget 35 dager i mai, mens det i Oslo var unnagjort på 22 dager.

Venter videre vekst

Leder for personmarked i Nordea, Randi Marjamaa, sier det er tendenser til et mer delt boligmarked enn tidligere.

– Osloområdet har svært god aktivitet, mens det i områdene utenfor Oslo og storbyene er en sterkere negativ trend – der går salg nå noe tregere enn før og oftere under prisantydning, sier hun, og legger til:

– Våre rådgivere som involveres i budrunder i Oslo ser at salg går raskt, og at mange boliger går over prisantydning. Med mange nybyggprosjekter satt på vent, tror vi Oslo-markedet kan få betydelig prisvekst de neste par årene.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen trekker også frem at nyboligsalget er svært svakt.

– Forhåpentlig vil den gode utviklingen i bruktboligmarkedet på et tidspunkt også smitte over i nyboligmarkedet, forutsatt at utbyggerne får kontroll over kostnadene. Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, og det høyst nødvendig å bygge tilstrekkelig med boliger i Norge, så vi unngår ubalanser i boligmarkedet lenger frem i tid, sier Lauridsen.

Sterkest i Stavanger og Kristiansand

Kristiansand og Stavanger har hittil i år den sterkeste prisveksten, med henholdsvis 12,5 og 11,8 prosent.

– Så langt i år skiller Kristiansand og Stavanger m/omegn seg ut med stor vekst i boligprisene. Kristiansand har lenge hatt et prisnivå godt under de øvrige mellomstore byene i Norge. Nå er imidlertid prisnivået i Kristiansand i ferd med å komme opp på samme nivå som de øvrige byene i Norge, sier Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.