Boligprisene i Oslo har steget seks måneder på rad, og er nå 0,2 prosent høyere enn forrige all-time high fra august i fjor.

Den siste tiden har det vært heftig kamp om de aller minste leilighetene i hovedstaden.

– Vi opplever svært godt trykk på de mindre leilighetene om dagen. Det er godt med oppmøte på visning, og opptil flere budgivere i budrunden, sier eiendomsmegler Marte Førde i Privatmegleren Aksept.

Sist uke solgte hun en 14 kvadratmeter stor leilighet i Meltzers gate på Frogner i Oslo for 3,55 millioner kroner, noe som tilsvarer en kvadratmeterpris på nær 254.000 kroner. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo i mai var 90.357 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Prisantydningen for de 14 kvadratmeterne var på 3,1 millioner kroner.

Leiligheten ble sist omsatt for 2,75 millioner kroner i mai 2021, noe som tilsvarer en prisstigning på 29 prosent på to år.

Kvadratmeterprisen for den lille leiligheten på Frogner i Oslo endte på nær 254.000 kroner.

Hittil i år har boligprisene i Oslo steget 7,3 prosent. Men grunnet nedturen i fjor, er prisene likevel kun 0,5 prosent høyere enn for ett år siden og 7,6 prosent høyere enn i mai 2021.

– Det bygges ikke lenger 1-roms, så utbudet er generelt for lavt. Leieprisene er også høye, og flere foreldre stepper inn for å hjelpe barna inn på boligmarkedet, sier Førde.

Midt i mai solgte Førde en 18 kvadratmeter stor leilighet i Linstows gate ved Slottsparken for 3,625 millioner kroner. Prisantydningen på denne var 3,25 millioner kroner. Samme leilighet ble sist omsatt i fjor vår for 3,285 millioner kroner.

– Har bare råd til de små boligene

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener trykket på småleiligheter i hovedsak er et resultat av at det bygges for få boliger og feil typer boliger, at arealutnyttelsen i Oslo er for dårlig.

– Underdekningen av små boliger øker år for år ettersom befolkningen og boligbehovet øker, sier Geving.

Han mener leilighetsnormen, som legger føringer på hvor mange og hvor små leiligheter man kan bygge sentralt i Oslo, er en av flere sterkt begrensende faktorer.

– Mange har bare råd til de små boligene – som er mangelvare, sier Geving.

Interessen for de små boligene er veldig sterk blant førstegangskjøpere som heller vil betale relativt dyrt for å være herre i egen bolig, enn å betale en høy leie til en annen boligeier, mener Geving.

– Har vært en markant prisstigning

Eiendomsmegler Konstantin Karlsson i Nordvik har de siste årene solgt svært mange mindre leiligheter i Oslo.

Denne uken solgte han en 17 kvadratmeter stor leilighet på Bjølsen i Oslo til prisantydningen på 2,75 millioner kroner. Inkludert fellesgjeld ble prisen totalt 2,96 millioner kroner. I august 2020 ble samme leilighet solgt for 2,2 millioner kroner.

– Markedet for mindre leiligheter har vært veldig bra i første og andre kvartal. Det har vært en markant prisstigning, sier Karlsson.

Midt i mai satte Karlsson rekord i samme borettslag. Leiligheten på 17 kvadratmeter hadde en prisantydning på 2,7 millioner kroner og ble solgt for 3,08 millioner kroner. Inkludert fellesgjeld ble prisen på 3,28 millioner kroner. Leiligheten sist omsatt i mars 2021. Den gang endte prisen på 2,32 millioner kroner uten fellesgjeld.

Midt i mai ble det satt prisrekord i et borettslag bestående av småleiligheter i Stavangergata på Bjølsen i Oslo. Den 17 kvadratmeter store leiligheten hadde en prisantydning på 2,7 millioner kroner, og ble solgt for 3,08 millioner kroner. Inkludert fellesgjeld endte prisen totalt på 3,28 millioner kroner.

Karlsson peker på at den nye og litt rausere utlånsforskriften som ble innført fra årsskiftet har gitt en effekt.

– Flere har fått mer å gå på og har litt bedre finansieringsbevis, sier Karlsson.

Karlson tror også en del kjøpere har drahjelp hjemmefra.

– Jeg ser at det er flere foreldre som møter opp til visning sammen med sin sønn eller datter, så jeg tipper at foreldrebanken gjør at mange får mulighet til å kjøpe i denne prisklassen, sier han.

– Minimum tre års botid

Eiendomsmegler Jan Fredrik Bonde i Sem og Johnsen sier han den siste tiden har solgt fire småleiligheter fra 14 til 27 kvadratmeter, som gikk mellom 2,685 og 3,85 millioner kroner.

– Etterspørselen i dette markedet er god, og prisene er absolutt er gode sett med selgers øyene. Dette er et klart signal om at småleiligheter med god beliggenhet er mangelvare, sier Bonde.

De høye prisene til tross, mener Bonde det er en solid og fornuftig investering.

– Likviditeten er god, og det er veldig stor etterspørsel etter denne typen leiligheter, sier Bonde.

Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund minner om at man bør være langsiktig i boligmarkedet for å unngå tap.

Mange bor ofte ikke lenge i en minileilighet før de ønsker noe større, og boligbytte koster penger.

– Man bør ta sikte på minimum tre års botid. I den grad det er mulig, bør man ta høyde for endringer i boligbehov, for eksempel som følge av flere personer i husstanden eller skifte i arbeidssituasjon, sier Geving.

Geving peker på at små boliger har en tendens til å stig mest og falle mest, avhengig av konjunkturene.

– Det er imidlertid ikke gitt at risikoen er så høy for små boliger, nettopp fordi dette er et så klart knapphetsgode, sier Geving.

