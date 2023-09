Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske boligpriser steg 0,4 prosent nominelt i august.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for august, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,6 prosent.

– Boligprisene steg 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste august-måneden boligprisstatistikkens historie. Renteøkningene begynner nå bite på boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Statistikken strekker seg tilbake til 2003.

Sesongkorrigerte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,7 prosent, men de er likevel 1,6 prosent lavere enn for et år siden.

– Venter en svakere utvikling i boligprisene

Mange venter at boligprisene vil falle litt mer enn vanlig utover høsten.

– Vi venter en svakere utvikling i boligprisene utover høsten, og det er ikke usannsynlig at vi vil få et tilsvarende forløp i boligprisene som i fjor. Høsten 2022 falt boligprisene krapt frem mot jul, før det snudde i januar med lettelsene i utlånsforskriften, sier Lauridsen.

Før første gang på mange år har boligrenten i de største bankene nå passert seks prosent – og enkelte banker krever allerede over syv prosent, viser DNs sjekk av oppdaterte listepriser.

Meglertopp Hedda Ulvness i Eie eiendomsmegling frykter at flere nå vil slite med å betale lånene sine.

– En svak utvikling i bruktboligprisene vil forverre tilstandene i nyboligmarkedet, hvor vi nå har den svakeste utviklingen siden bankkrisen 1988–1992. Derfor må Norges Bank holde renten i ro fremover, mens finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) må avskaffe utlånsforskriften. Med normal rente og realgjeldsnedgang er begrunnelsen for utlånsforskriften falt bort, sier Lauridsen.

Rekordmange boliger på bruktmarkedet

I august lå det 18.034 usolgte bruktboliger boliger på det norske markedet. Det er det høyeste antallet som er registrert i statistikkens historie. Statistikken strekker seg tilbake til 2009.

I august ble det solgt 9.270 boliger i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 64.178 boliger i Norge, noe som er 1,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I august ble det lagt ut 13.318 boliger for salg i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 73.769 boliger i Norge, noe som er 5,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Det er markant flere boliger på bruktmarkedet nå enn i 2022 og både lagt ut og solgt så langt i år er på nivå med 2019, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i august ned fra 47 dager i juli. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 24 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Bergen hvor prisene steg med 1,2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,2 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,4 og 9,7 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 2,7 prosent.

