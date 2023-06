Artikkelen fortsetter under annonsen

I mai nådde boligprisene en ny all-time high både i Oslo og i hele landet sett under ett. Men nå venter eiendomstopper og økonomer at boligprisoppturen er over for denne gang.

– Vi merket et taktskifte ved inngangen til måneden. Det er en større usikkerhet blant interessentene. Noen objekter går sakte, og det er ikke uvanlig at påmeldte visningsdeltagere avlyser, sier administrerende direktør Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling.

Torsdag slo Norges Bank til med en såkalt dobbelt renteheving, og økte styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Sentralbanken varsler også ny renteheving i august, og at det er høy sannsynlighet for at styringsrenten kan ende på 4,25 prosent i løpet av høsten. Mange frykter derfor en boliglånsrente på seks-tallet.

– Vi merker alltid en kortsiktig effekt av slike nyheter ved at folk faller fra i budrunder og visninger de nærmeste dagene. Nå merkes renteøkningen av alle. Høsten vil kunne bli mørk både for folk og boligmarkedet, men det er vel også poenget? sier Ulvness.

Selv om flere meglerkjeder rapporterer om godt salg også i juni, går salgene litt tregere og til litt lavere priser. Antall boliger til salgs er også betydelig høyere enn tidligere i vår.

– Jeg tror vi får årets første boligprisfall i juni. Det er ikke uvanlig på denne tiden av året, ei heller er det ulogisk gitt en sterk tilbudsside. Skal jeg tippe tror jeg på et fall ned til 0,5 på landsbasis, og noe lavere i Oslo hvor etterspørselen holder seg sterk tross høye volumer, sier Ulvness.

Rentemarkedet priser nå inn en styringsrentetopp på 4,3 prosent. Norges Banks nye rentebane innebærer en boliglånsrente opp mot 5,5 prosent.

– Det vil merkes i husholdningenes lommebok, og vi tror boligmarkedet vil kjøle seg ned i tiden fremover, noe som innebærer et fall som er større enn normalt, skriver Handelsbanken Capital Markets i fredagens morgenrapport.

DNs Anita Hoemsnes om boligmarkedet : – Nå kan trenden snu:



Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren venter en boligprisnedgang på 0,5 prosent i juni både i Oslo og i landet som helhet, fulgt av nytt prisfall i juli før den sedvanlige prisoppgangen i august.

– Deretter får vi et noe sterkere fall enn normalt i høst grunnet stort boligtilbud og den kraftige renteøkningen, sier Meier.

Eiendomsmeglerkjedene har hatt stor ordreinngang den siste tiden.

– Det ligger an til å komme ut mye for salg i august og i september. Dette vil trolig være med å stagge prisøkningene som har vært frem til nå, sier Meier.

Bare boligen prises riktig, sier Meier at nesten alt blir solgt. Unntaket er boliger fra 20 millioner kroner og oppover.

– Denne kjøpegruppen er ikke like rentesensitive, men de er mer usikre på hva regjeringen vil finne på av nye avgifter og skatter og sitter foreløpig mer på gjerdet, sier Meier.

Færre på visning

Bruktboligsjef Caroline S. Stensrød i Sem og Johnsen Eiendomsmegling sier det er færre på visning, lengre mellom budene og en betydelig mer avdempet stemning enn tidligere vår.

– Dette er normalt på denne tiden, men vi opplever at det kanskje ligger mer fremtidsfrykt enn ferieiver bak tendensen, sier Stensrød, som venter at prisfallet kommer til høsten.

Hun sier rentenivået nå slår inn i boligmarkedet.

– Det påvirker låne- og betalingsvillighet, og dermed rammevilkårene for bolighandelen. Vi er på nivåer som gjør at folk merker trøkket i privatøkonomien, sier Stensrød.

Både Meier og Stenrød venter likevel at boligprisene kommer til å stige igjen neste år. Svært lav boligbygging gjør at det etter hvert kan bli mange om beinet.

– Mange vil utsette boligbytte i høst. Dette bygger opp under vår teori om rekyl i 2024. Oppdemmet kjøperbehov sammen med ekstremt lavt tilbud av nye boliger kommer til å gi vanvittig gass i boligmarkedet neste år, sier Stensrød.

