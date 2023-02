Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter nedgangen i boligprisene i siste del av 2022 var det bred enighet om at det ville komme et løft i januar.

Grunnet den såkalte «januareffekten» i boligmarkedet stiger boligprisene i januar alltid betydelig sammenlignet med desember, selv når økonomien går dårlig. Desember brukes på andre ting enn å kjøpe bolig og forberede salg, og da blir utbudet lavere enn etterspørselen i årets første måned.

Fredag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for januar.

Brukte Obos-boliger steg heftige syv prosent i Oslo og 5,5 prosent på landsbasis i årets første måned, viser boligbyggelagets egen tall, som ble lagt frem onsdag. Obos-statistikken kan svinge mye fra måned til måned.

Eiendomsmegler 1 solgte 25 prosent flere Oslo-boliger i årets januar, sammenlignet med januar 2022. På landsbasis har kjeden solgt 23 prosent flere boliger i samme periode.

– Det har vært betydelig flere interessenter på våre visninger i januar en vi hadde ventet, og over 50 prosent av boligene er solgt etter budrunder. Det virker som mange kjøpere raskt ønsket å utnytte boligprisfallet vi hadde gjennom siste halvår av 2022, sier administrerende direktør Kent Victor Syverstad i Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus.

Kent Victor Syverstad. (Foto: Odin Jaeger) Mer...

Han tror at fasiten for januar vil vise at prisene steg tre prosent nominelt i Oslo og rundt to prosent på landsbasis.

– Vi tror på et sesongjusterte fall i boligprisene de kommende månedene, men tror det meste av en mulig prisnedgang er tatt ut innen utgangen av april eller mai, sier Syverstad.

– Flere kjøpere vil komme ned fra gjerdet

Basert på egne tall venter DNB Eiendom en sesongjustert prisnedgang på mellom 0,7-1,0 prosent. Sesongkorrigerte priser forteller hvordan utviklingen er sammenlignet med det som er normalt for perioden.

Sesongkorrigerte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi

– Sammenlignet med januar i 2020 er det flere interessenter, flere visningspåmeldinger og flere budgivere. Det virker som lettelsene i utlånsforskriften har slått positivt ut for boligkjøperne til tross for utsikter til flere rentehevinger og fortsatt sterk prisvekst, sier administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom.

Renate Sørestrand-Hansen. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Hun har inntrykk av at de som skal selge bolig har justert forventningene til salgspris etter utviklingen i fjor høst.

Sørestrand-Hansen venter et stabilt marked de neste månedene med tilnærmet flat prisutvikling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror lettelsene i utlånsforskriften kan føre til at flere kjøpere vil komme ned fra gjerdet. Samtidig lanseres det få nye boliger i markedet. Usikkerheten ligger i utsikter for ytterligere rentehevinger i mars og juni, og fortsatt sterk prisvekst som de fleste nordmenn merker på lommeboken, sier hun.

Når rentetoppen er nådd, vil den positive effekten av lettelsene sannsynligvis forsterkes med tanke på prisutvikling og aktiviteten i boligmarkedet, mener Sørestrand-Hansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tosifret prisstigning i Oslo i 2024

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren tror bruktboligprisene i januar vil vise at de steg 2,5-3 prosent nominelt både i Oslo og landet for øvrig.

– Det er mange på visning og i budrunder, og vi opplever at mye går over prisantydning. Det er spesielt i storbyene at aktiviteten har vært så høy, sier hun.

Også Meier tror prisene vil falle i februar og mars fordi rentehevingene ennå ikke er tatt ut helt i boligprisene. I likhet med flere andre venter Meier at markedet snur etter påske.

Meier konstaterer at det kommer inn færre oppdrag enn på samme tid i fjor.

Grethe Meier. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

– Dette sammen med den lave nybyggaktiviteten vil være med på å gi ubalanse i tilbud og etterspørsel om bare få måneder. Da vil det igjen bli selgers marked, og prisene vil presses oppover igjen. Denne trenden er jeg redd vil fortsette. Spesielt i Oslo vil det bli sterkt press på prisene fordi det reguleres altfor lite av nybygg. Jeg er redd vi kan få se tosifret prisstigning i Oslo i 2024 grunnet lav tilbudsside, sier Meier.

Administrerende direktør Hedda Ulvness i EIE eiendomsmegling sier at kjøpsinteressen nå er høy over hele landet, og spesielt i Oslo.

– Noen av årsakene til dette er nok oppmykning av utlånsforskriften, fortsatt godt arbeidsmarked og folks behov for å flytte på seg. I fjor høst strammet bankene inn, og begrenset folks lånemulighet. Nå ser vi derimot at regelendringen gir folk større lånerammer. Det har betydning for aktiviteten, sier Ulvness.

Hedda Ulvness. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Også Ulvness peker på at lageret av usolgte boliger har falt i det siste.

– Om ikke flere ønsker å selge kan det bety at vi går fra et marked hvor kjøper har mye å velge i, til en situasjon som er mer lik starten av 2022, sier Ulvness.

Fjoråret startet med et labert utbud og heftig boligprisvekst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.