Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for mai, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Dermed har boligprisene her til lands steget fem måneder på rad, og har så langt i år steget 7,7 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret sist måned.

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

Tidenes høyeste priser

– Boligprisene fortsatte å stige i mai, men veksttakten er noe svakere enn de siste månedene, hvor det også var sterk vekst i de sesongkorrigerte prisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene er også 0,1 prosent høyere enn forrige pristopp fra mai i fjor.

– Det er liten tvil om at markedet er sterkere enn vi hadde sett for oss. Det skyldes både den nye utlånsforskriften og at norsk økonomi har vært sterkere enn vi hadde trodd, sier Lauridsen.

Likevel peker han på at prisveksten for øvrig har vært langt høyere enn boligprisveksten.

– Så da tenker vi det var vært en ganske kraftig realprisnedgang i boligprisene de siste årene, selv om vi nå så vidt bryter grensen for det høyeste toppnivået, sier Lauridsen.

Det er solgt mange boliger i mai, og så langt i år er det omsatt flere bruktboliger i Norge enn på samme tid i 2022.

Sesongkorrigerte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi

– Det har også vært stor vekst i antall nye bruktboliger på markedet gjennom måneden. Det tilsier en mer moderat utvikling i boligprisene månedene fremover, sier Lauridsen.

– Så langt i år har boligprisene steget langt mer enn alle trodde ved inngangen til året. Med et normalt konjunkturforløp med fallende priser gjennom høsten vil vi trolig ende med en oppgang på 3–4 prosent i 2023. Det vil likevel bety et realboligprisfall, hvis ikke konsumprisindeksen kommer mye ned fremover, sier Lauridsen.

– Venter fortsatt god aktivitet

I mai ble det solgt 10.297 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 39.591 boliger i Norge, noe som er 2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I mai ble det lagt ut 12.869 boliger for salg i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 43.965 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Omsetningsvolumet har tatt seg opp gjennom våren og det samme har tilbudssiden. Vi venter fortsatt god aktivitet i bruktboligmarkedet fremover, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i mai ned fra 40 dager i april. Rasket salgstid hadde Stavanger med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 58 dager.

Kristiansand og Stavanger skiller seg ut

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Romerike hvor prisene steg med 1,1 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bodø m/Fauske med en sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 12,5 og 11,8 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 4,4 prosent.

– Så langt i år skiller Kristiansand og Stavanger m/omegn seg ut med stor vekst i boligprisene. Kristiansand har lenge hatt et prisnivå godt under de øvrige mellomstore byene i Norge, sier Lauridsen.

Nå er prisnivået i Kristiansand i ferd med å komme opp på samme nivå som de øvrige byene i Norge.

– Dessverre er nyboligsalget fortsatt svært svakt. Forhåpentlig vil den gode utviklingen i bruktboligmarkedet på et tidspunkt også smitte over i nyboligmarkedet, forutsatt at utbyggerne får kontroll over kostnadene. Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, og det høyst nødvendig å bygge tilstrekkelig med boliger i Norge, så vi unngå ubalanser i boligmarkedet lenger frem i tid, sier Lauridsen.