Norske boligpriser steg 1,2 prosent nominelt i mars i år, og 0,5 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Mesteparten av høstens boligprisfall er dermed hentet inn etter en ny måned med kraftig vekst, ifølge den ferske statistikken fra Eiendom Norge.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger og omegn med en oppgang på 9,1 prosent. Mens svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 3,5 prosent.

Hittil i år har boligprisene i Norge steget med 5,8 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 42 dager å selge en bolig i mars ned fra 49 dager i februar. Rasket salgstid hadde Bergen med 23 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 69 dager.

– Boligmarkedet har i 2023 vist seg mindre rentesensitivt enn mange trodde. Oppgangen i første kvartal er betydelig sterkere enn vår prognose for 2023 fra desember. Den sterke utviklingen må forklares med at norsk økonomi går mye bedre enn mange så for seg ved inngangen til året, i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i en pressemelding.

Statistikken om boligmarkedet i mars viser følgende tendenser:

I mars ble det solgt 8.751 boliger i Norge – 2,5 prosent færre enn for et år siden

Så langt i år er det solgt 22.375 boliger i Norge, 8,2 prosent flere enn samme periode i fjor.

I mars ble det lagt ut 8.535 boliger for salg i Norge, 16,3 prosent færre enn i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 21.401 boliger i Norge, 5,1 prosent færre enn i fjor.

Fremover er det usikkerhet knyttet til hvordan boligprisene kommer til å utvikle seg i lys av stigende renter, spesielt er det hovedstaden som blir en viktig temperaturmåler.