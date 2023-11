Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Oslo falt 0,8 prosent nominelt i oktober.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for oktober, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Selv om tilbudssiden i bruktmarkedet i Oslo har økt en del i høst ser det ikke ut til å være nok til å utløse en sterkere priskorreksjon enn normalt for høsten, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Geving mener Oslo-markedet først og fremst er preget av en sterk underliggende etterspørsel etter bruktboliger, og et boligtilbud som ikke står i forhold til behovet.

– Det er bygget for lite over tid og det er ferdigstilt relativt får nye boliger i Oslo i år, sammenlignet med landet for øvrig, sier Geving.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i hovedstaden med 0,5 prosent sist måned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Oslo vil oppleve en klar boligprisvekst i 2024

– Vi tror at Oslo vil oppleve en klar boligprisvekst i 2024 på grunn av tilbudsutfordringer som følge av de senere års passive boligpolitikk, sier Geving.

På landsplan falt boligprisene en prosent nominelt og steg 0,2 prosent korrigert for sesongvariasjoner sist måned.

Sesongkorrigerte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner. Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

Sesongjusteringen har både i september og oktober blitt dratt betydelig opp av at utviklingen høsten 2022 var spesielt svak, derfor må man nå legge mindre vekt på det sesongjusterte tallet, presiserer Eiendom Norge.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. (Foto: Per Thrana) Mer...

Venter svak utvikling ut året

– Vi venter en svak prisutvikling i boligprisene i årets to siste måneder. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 ende rundt null, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i en pressemelding.

I oktober var det 2757 usolgte boliger i hovedstaden, mot 2551 i september. Dermed har lageret av usolgte boliger steget fire måneder på råd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I oktober 2022 var det 2509 usolgte boliger i Oslo.

Forrige topp av usolgte bruktboliger i Oslo var i oktober 2017 med 2851 usolgte boliger.

Så langt i år har boligprisene i Oslo steget 2,9 prosent, og prisene er nå 1,7 prosent høyere enn for et år siden.

I Oslo gikk boligene i oktober i gjennomsnitt 0,5 prosent under prisantydning, mot 0,3 prosent under prisantydning i september.

I oktober 2022 gikk Oslo-boligene i gjennomsnitt 0,3 prosent over prisantydning.

I likhet med i september tok det i oktober i gjennomsnitt 26 dager å selge en Oslo-bolig. Gjennomsnittlig formidlingstid i oktober 2022 var 21 dager.

Så langt i år er det solgt 17.010 Oslo-boliger mot 16.800 i samme periode i fjor. I årets oktober ble det solgt 1637 bruktboliger i hovedstaden mot 1571 i samme måned i 2022.

Hittil i år er det lagt ut 18.818 bruktboliger for salg i Oslo. I samme tidsrom i 2022 ble det lagt ut 18.929 boliger.

I årets oktober ble 1884 bruktboliger lagt ut for salg i hovedstaden, mot 2017 boliger i fjorårets oktober.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.