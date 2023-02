Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden årsskiftet har flere og flere nøkkeltall vist tegn til at norsk økonomi holder overraskende stand. Prisveksten fortsetter å holde seg på et svært høyt nivå, arbeidsledigheten er fortsatt lav, produksjonen vokser og boligmarkedet er sterkt.

Den seneste tiden har derfor flere økonomer justert opp forventningene til styringsrenten. Nå er det flere som venter tre rentehevinger før sommeren, slik at styringsrenten ender på 3,5 prosent.

Usikkerheten knyttet til når rentetoppen er nådd er den store x-faktoren i boligmarkedet, slår DNB Eiendom-sjef Renate Sørestrand-Hansen fast.

– Et ekstra rentehopp vil nok legge en liten demper på prisutviklingen, men det er ingenting som tyder på at det vil få noen markant effekt. Boligmarkedet er velfungerende, og vi tror det vil holde seg på samme nivå fremover, sier hun i en pressemelding.

Tilbake på 2020-nivå

Sørestrand-Hansen viser samtidig til at boligprisveksten var sterk i januar, og opplever at det så langt i februar har vært høy aktivitet.

– Vi er nå tilbake på et nivå som i 2020 – altså et normalnivå med god aktivitet, boligsalg som går raskt og som lander rundt prisantydning. Det er mange interessenter på visning og kjøpere som legger inn bud, sier hun.

Meglertoppen ser tegn til at prisnedgangen har stoppet opp, og venter at prisutviklingen vil være flat fremover.

I Oslo og andre store byer selges det stadig flere boliger over prisantydning, ifølge Sørestrand-Hansen, som sier det er størst etterspørsel etter små leiligheter.

– Fortsatt er det god balanse mellom det som legges ut og som blir solgt, men den siste tiden ser vi at det legges ut litt mindre og selges litt mer. Det er ofte et tegn på økende etterspørsel, sier Sørestrand-Hansen.

Venter prisvekst i Oslo

Da boligprisstatistikken for januar ble lagt frem tidligere denne måneden, ble økonomene overrasket over styrken i boligmarkedet.

– Januar er den sterkeste boligmåneden, men denne gangen steg boligprisene enda mer enn det normale. Vi ser at balansen mellom antall boliger lagt ut for salg er mer tilnærmet antall boligomsetninger, noe som illustrerer at aktiviteten har tatt seg godt opp, sa seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til DN.

Hun mener bunnen er nådd i Oslo, og at prisene fremover skal mer opp i hovedstaden enn i resten av landet.