Norske boligpriser overrasket på oppsiden onsdag, og steg 1,2 prosent nominelt i mars.

Mens Norges Bank ventet flat utvikling, hadde DNB Markets spådd 0,2 prosent sesongjustert oppgang, mot fasit: 0,5 prosent.

– Tallene viser en uventet sterk utvikling i boligprisene, men det har vært tilfellet i de foregående månedene òg, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i meglerhuset.

Selv om boligprisene falt kraftig i høst, etter en rekke rentehevinger fra Norges Bank, stanset nedgangen i desember.

– Overraskende

– Denne utviklingen er jo overraskende sett i lys av at nordmenn har veldig mye gjeld i utgangspunktet. Med flytende rente på gjelden vår skulle en tro at dette i større grad stagget etterspørselen, men det virker som folk har penger på lur.

I tillegg til at nordmenn tilsynelatende fortsatt har en solid kontantbuffer etter pandemien, tror Haugland at optimisme knyttet til et sterkt arbeidsmarked og tro på solid lønnsvekst i år, kan være med på å forklare hvorfor etterspørselen i boligmarkedet forblir høy.

4. mai setter sentralbanken styringsrenten på nytt. DNB Markets tror den skal videre opp, og marstallene fra boligmarkedet underbygger dette.

– Gitt dagens situasjon tror jeg Norges Bank er mest bekymret for konsumprisveksten. Å bekjempe økende boligpriser er ikke en sak for Norges Bank nå, men det tallene forteller Norges Bank er at det kan neppe stå så dårlig til for den gjennomsnittlige forbruker i Norge, sier Haugland.

– Ingen brems

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken har kommet til samme konklusjon etter å ha sett på de ferske boligpristallene:

– Det setter i alle fall ingen brems på rentehevingen den kommende tiden. Jeg tror Norges Bank er mest opptatt av kjerneinflasjon og valutakursen, men at de også hadde sett for seg ta boligprisene skulle flate ut. Så selvfølgelig, hvis en ser at boligmarkedet fortsetter å holde seg mye sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn, setter det ingen brems for planen om å heve i mai og juni, sier hun.

Midtgaard sier boligmarkedet i hovedstaden skiller seg spesielt ut, med sesongjustert vekst på én prosent, mot 0,5 prosent nasjonalt.

– Det kommer nok av at kampen om mindre leiligheter i sentrum ikke er blitt mindre etter blant annet endring i reglene om kapitalkrav og sekundærbolig. I tillegg er det få boliger som er lagt ut til salgs i Oslo sammenlignet med mas tidligere år. Den store konkurransen om små leiligheter i Oslo trekker igjen opp snittet på landsbasis, sier hun.

Handelsbanken tror fortsatt at veksten i boligmarkedet vil snu mot sommeren, og at en korreksjon kan ventes i juni eller juli.

– Vi tror på vår opprinnelige prognose, men tallene illustrerer at boligmarkedet vil holde seg sterkt utover våren.

DNB Markets tror ikke på noen korreksjon til sommeren.

– Jeg tror på videre renteøkning og jeg tror vi kommer til å få en mer flat utvikling i boligprisene gjennom årene som kommer, men risikoen for et stort eller langvarig fall fremstår som liten. Risikoen er selvfølgelig alltid til stede, men oppleves ikke som overhengende. De siste fire månedene har vist overraskende gode statistikker så vi kan ikke utelukke at det er tilfellet resten av året, sier Haugland.