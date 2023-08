Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av nye boliger i første halvår i år var 39 prosent lavere, enn i samme periode i fjor.

– Første halvår 2023 er det svakeste første halvår vi har målt på salg og igangsetting av nye boliger. Nå bygges det altfor få boliger, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

Det er svake tall over hele linjen:

Salg av leiligheter er 46 prosent lavere enn samme periode i 2022.

Igangsetting av nye boliger var 43 prosent lavere i første halvår enn i samme periode i fjor.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 37 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

– Juni tallene viser fortsatt nedgang i salg. Samtidig er det positivt at vi ser en liten oppgang i igangsetting. Det er likevel den nest svakeste igangsettingen vi har målt i juni måned, og kommer etter svært dårlige igangsettingstall i de foregående månedene, heter det i pressemeldingen.

Månedstallene har hittil vist dramatiske fall. Salget av nye boliger falt med 20 prosent i juni, måneden før var nyboligsalget 38 prosent lavere enn samme måned året før.

Eiendomstopp: – Nitrist

– Det er nitriste tall, sier Carl Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Han har vært urolig for nyboligmarkedet lenge, siden byggebremsen trigger et tilbudsunderskudd som kan sette et uheldig press på prisene i bruktmarkedet.

At første halvår aldri har blitt målt svakere enn nå, overrasker ham ikke.

– Men det bekrefter bare den krisen som er i emning som følge av kombinasjonen av passiv boligpolitikk, høye byggekostnader og høye renter. Underdekningen av boliger vil bli kritisk når norsk økonomi tar seg opp igjen, spår Geving.

Fritidsbolig

Det er også solgt langt færre fritidsboliger i første halvår. Det er 56 prosent færre solgte fritidsboliger i første halvår, sammenlignet med fjoråret.

Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 39 prosent lavere samme periode i 2022.

