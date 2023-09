Artikkelen fortsetter under annonsen

Salget av nye boliger og igangsetting viser fortsatt svært lave tall. I august var antall solgte og igangsatte boliger henholdsvis 19 og 36 prosent lavere enn august 2022, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Det er den svakeste august målt.

– Situasjonen forverrer seg fra måned til måned, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene .

Dette er tallene

Solgte nye boliger hittil i år er 8585 boenheter, det er 36 prosent under samme periode i 2022.

Igangsatte nye boliger hittil i år er 7561 boenheter, det er 42 prosent under samme periode i 2022.

Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 56 prosent under samme periode i 2022.

– Svikten i boligforsyningen er alvorlig for de som trenger bolig nå. Nedbygging av kapasiteten i boligbyggingen kan føre til underforsyning i flere år fremover, sier Hiim.

Det største fallet er salget av nye leiligheter som er 44 prosent lavere enn samme periode i fjor. Salget av nye eneboliger har falt 26 prosent, og antall småhus har falt 22 prosent sammenlignet med august i fjor.

Tungt år

Hittil har året vært tungt for markedet. Innstrammende pengepolitikk har preget økonomien til privatpersoner så vel som byggebransjen, og nå sliter bransjen med lav etterspørsel.

Årets første halvår viste seg å være det svakeste halvåret målt av Boligprodusentenes Forening noen gang. Tall fra Eiendom Norge viste at eiendomsprisene her til lands i august var den svakeste augustmåneden målt.