Saken oppdateres.

Finansinspektionen har gransket Alectas investering i Heimstaden Bostad i flere måneder. Nå har Finansinspektionen anmeldt mistanke om korrupsjon, og forholdet etterforskes nå av Riksenheten mot korrupsjon, ifølge svenske Dagens Industri.

Pensjonsselskapet Alecta eier 38 prosent av Heimstaden Bostad og er med det største eier i utleiegiganten sammen med Ivar Tollefsens Heimstaden, som har en tilsvarende eierandel.

Den nye sjefen i Alecta har tidligere uttalt at selskapet ønsker å endre aksjonæravtalen og at investeringen ikke burde vært gjort med de vilkårene som forelå.

Finansinspektionen vil ikke kommentere opplysningene overfor DI, men Riksenheten bekrefter anmeldelsen og at det dreier seg om Alecta.

DN har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra Heimstaden Bostad.

Heimstaden Heimstaden-konsernet eier 163.000 utleieboliger i flere europeiske land, blant annet i Sverige, Danmark, Tyskland og Norge, til en verdi av 339 milliarder kroner per tredje kvartal 2023.

Det aller meste av eiendommene og gjelden i Heimstaden-konsernet ligger i datterselskapet Heimstaden Bostad.

Heimstaden Bostad har rundt 220 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital, mens gjelden i morselskapet Heimstaden er cirka 20 milliarder.

Heimstaden Bostad er eid av Heimstaden (38 prosent) og svenske pensjons- og forsikringsselskaper, som Alecta og Folksam (62 prosent). Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden via Fredensborg.

Heimstaden Bostad har i takt med stigende renter måttet skrive ned verdiene av eiendommene og jobber med å selge unna eiendom for å nedbetale gjeld. Målet er å beholde trippel B-ratingen fra S&P.

Planen er å selge utleieboliger for 20 milliarder svenske kroner de neste årene. Selskapet har også åpnet opp for å hente egenkapital fra eksisterende eiere. Alecta på sin side har sagt at det er uaktuelt å gå inn med kapital før aksjonæravtalen endres.

Alecta har investert rundt 49 milliarder svenske kroner i Heimstaden Bostad. Det er den største investeringen Alecta har gjort noesinne. Alecta forvalter 1200 milliarder svenske kroner for 2,8 millioner svenske småsparere.

