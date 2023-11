Artikkelen fortsetter under annonsen

Omsetningsnivået i hyttemarkedet er på sitt laveste siden 2013, opplyser DNB Eiendom i en pressemelding torsdag.

Hittil i år er det tinglyst 18,1 prosent færre hytter enn i samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid har økt til 99 dager, opp fra 64 dager i fjor.

– Prisene har falt og det tar lengre tid å få solgt, men vi må huske at vi kommer fra en periode med kraftig prisvekst og rekordlav omsetningstid. Nå er vi mer tilbake på et normalnivå med mindre aktivitet, sier sjef for hytter Tone C. Krange i DNB Eiendom.

Det «nye» markedet

Alle hyttesegmenter har falt i pris hittil i år, bortsett fra alpinhyttene som har steget 4,4 prosent i perioden. Gjennomsnittsprisen på en norsk hytte er nå på 2,7 millioner kroner, ifølge DNB Eiendom, som er en nedgang på 2,6 prosent. Medianprisen er på like over to millioner kroner, som er et fall på 8,9 prosent.

Det største prisfallet er i innlandshyttemarkedet, etter sterk vekst i pandemiårene, opplyses det.

– Det er en god tilbudsside i hyttemarkedet og hytteselgerne har tilpasset seg det «nye» markedet både med at det tar lengre tid å selge og prisnedgang. Men vi ser foreløpig lite av panikksalg. Fremdeles selges det hytter, men markedet er preget av én til én salg, forhandlinger​ og at det tar lengre tid å få solgt, sier Krange.

Nybygg på historisk bunn

Samtidig melder DNB Eiendom at det er full stopp for nybygg av hytter. Nybyggtakten og igangsettelser er på et historisk lavt nivå, opplyses det.

– Nybygg av fritidsboliger har stoppet helt opp. Det vil nok ikke ta seg opp igjen før etterspørselen tar seg opp, sier Krange.

DN har tidligere i høst omtalt flere hytteprosjekter som er rammet av full brems i markedet. Det har bidratt til nedbemanninger og permitteringer.

Flere utenlandske kjøpere

Lavere priser og en svak norsk krone har bidratt til flere utenlandske kjøpere av norske hytter, ifølge DNB Eiendom.

Utenlandske kjøpere utgjør 3,6 prosent av det som selges. Alpindestinasjonene har en andel på 5,4 prosent utenlandske kjøpere hittil i år, der Trysil, som ligger i nærheten av svenskegrensen, er spesielt populært.

– Svak krone og lavere priser på fritidseiendom har ført til at utlendingene ser mot Norge. I hovedsak er det kjøpere fra Skandinavia, men vi ser også kundegrupper fra kontinentet, sier Krange.