Administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom tror at dette blir den tøffeste høsten i boligmarkedet på mange år.

Det er spesielt overskuddet av boliger til salgs som gjør at hun og resten av teamet i DNB nå venter at prisene vil falle mer enn normalt.

– Boligmarkedet mettes av boliger til salgs, noe som kommer til å påvirke både salgstiden og prisutviklingen fremover. Det vanlige nå er at boliger går under prisantydning, sier Sørestrand-Hansen.

Renate Sørestrand-Hansen sjef for DNB Eiendom.

DNB Eiendom anslår at prisene har falt mellom to og 2,5 prosent i september. I et normalår faller prisene én prosent i september. DNB tror at nedgangen kan fortsette helt til neste år, inntil rentebanen snur i andre halvdel av 2024.

– Dette blir den tøffeste høsten på mange år, og boligselgerne må smøre seg med tålmodighet og moderere prisforventningene fremover. Boligmarkedet er fremdeles velfungerende, og det selges fortsatt bra med boliger, men når antall boliger til salgs øker så mye som nå vil flere oppleve å måtte selge under prisantydning – eller reprise boligen hvis interessen uteblir.

Fasiten for september kommer først neste uke når Eiendom Norge legger frem tallene.

Storbyene holder presset oppe

Oslo og de andre storbyene har hittil holdt aktiviteten oppe i boligmarkedet – men også her merkes det et trendskifte.

– Oslo er betydelig ned, og også i de fleste andre store byene forventer vi nedgang. Kristiansand og Stavanger er hederlige unntak der prisene holder seg ganske godt.

Vi ser særlig at dyrere boliger er tungsolgte, mens de rimeligste fortsatt går forholdsvis raskt og til ok priser, sier Sørestrand-Hansen.

Hun legger til at boligmarkedet preges av psykologi, og spesielt når det skjer et taktskifte.

– Nå ser vi at flere, også i storbyene, er mer skeptiske til å kjøpe før selger. Det henger sammen med at mellomfinansiering er blitt mer kostbart og fordi markedet er mer uforutsigbart enn tidligere, legger hun til.

Sørestrand-Hansen mener det er helt naturlig at folk er bekymret, men påpeker at de fleste nordmenn har en trygg økonomi.

– Dyrtid og høye renter treffer oss alle, men heldigvis er det fortsatt minimalt av saker der folk MÅ selge eller tvangssalg. Men vi ser nå en økning i salg av sekundærboliger, og det vil nok ikke være like attraktivt å sitte på utleieboliger fremover når rentene er så høye som nå.

