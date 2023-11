Artikkelen fortsetter under annonsen

Som 19-åring kjøpte Celestine Bergliot Eek Clauson (27) i 2015 fritidseiendommen i Neholmveien 67 på Brøtsø for 30,75 millioner kroner.

Clauson er datter av tidligere aksjemegler og Ventelo-gründer Conrad Clauson og rederarving Camilla Eek Clauson.

Byggekrangel

Celestine Clauson har i årevis kranglet med kommunen om de omfattende byggeplanene hun har hatt for strandeiendommen. I tillegg er den én av to eiendommer som er omfattet av den siste tiltalen mot arkitekt Rune Breili.

Breili har i flere år vært etterforsket for sine tette bånd til byggesaksavdelingen i daværende Tjøme kommune og påstått tøying av byggetillatelser i strandsonen. Clauson er ikke tiltalt i saken mot Breili.

Sist måned skrev DN at Clauson hadde fått ytterligere utfordringer knyttet til eiendommen, som ligger en kort båttur fra Ormelet på Tjøme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

27. september i år fikk Skatteetaten utlegg for et krav på 78.946 kroner på eiendommen, et krav der Celestine Clauson er oppgitt som saksøkt.

DNB tok pant

I forbindelse med finansieringen av kjøpet tok DNB pant på 20 millioner kroner i eiendommen i 2016.

Ifølge en kjennelse fra tingretten begjærte DNB opprinnelig feriestedet tvangssolgt i mai, men ba senere om at behandling av saken skulle utsettes. Partene kom åpenbart ikke ut av det, og behandlingen av saken ble gjenopptatt.

11. oktober besluttet Vestfold tingrett at eiendommen skulle tvangsselges ved bruk av en medhjelper.

Selv om det kun er Celestine Clauson som er tinglyst som eier var også Conrad Johan Clauson og kona Camilla Eek Clauson omfattet av DNBs søksmål.

Trekker kravet

I begynnelsen av november trakk DNB kravet om at hytta skulle tvangsselges, ifølge en kjennelse fra Vestfold tingrett

– Lånet er nå ajourført og løper videre som normalt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DN har ikke lyktes i å få en kommentar fra Celestine Clauson.

Celestine Clauson er i likhet med sine foreldre ikke folkeregistrert i Norge. Hun har imidlertid skattet til Norge for den del av formuen som utgjør eiendom i Norge. Ifølge skattelistene hadde hun en formue på 7.687.500 kroner som var skattepliktig i Norge i 2020. Dette utløste en skatt på 63.094 kroner.

Ifølge en kredittsjekk gjennom Dun & Bradstreet ble fritidseiendommen skattemessig verdsatt til 9.609.375 kroner i 2022, noe som utløste en skatt på 78.139 kroner.

Store planer

Ved årtusenskiftet satset den London-baserte investoren Conrad Clauson på det relativt beskjedne kristiansandsselskapet Ventelo. Da telefoniselskapet ble solgt for 2,3 milliarder kroner i 2007, innkasserte familien Clauson en halv milliard kroner, anslo DN.

Etter hyttekjøpet i 2015 hadde Celestine Clauson planer om å bygge om strandeiendommen til et gigantisk, herskapelig landsted. Om planene hadde blitt noe av ville eiendommens bebyggelse, ifølge Færder kommune, fått et bruksareal på 594 kvadratmeter. Slik har det imidlertid ikke gått.

Etter at Tjøme og Nøtterøy ble slått sammen til Færder kommune, konkluderte kommunen med at det var gitt ugyldige byggetillatelser på eiendommen og trakk dem tilbake.

Kommunen har ikke foretatt seg noe knyttet til de ulovlige forholdene avdekket under et tilsyn på hytta ettersom Clauson har sendt inn en ny byggesøknad som foreløpig ikke er behandlet i påvente av en nylig vedtatt kommuneplan.

I oktober sendte kommunen Clauson et brev med anbefaling om at søknaden omprosjekteres innenfor ny byggegrense langs sjø og innenfor rammene av nye de kommuneplanbestemmelser, som ble vedtatt i september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.