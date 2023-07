Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene i Norge falt 1,2 prosent i juni, fremgår det av ferske tall fra Eiendom Norge onsdag. Den sesongjusterte utviklingen var på minus 0,5 prosent.

– Det er vanlig at boligprisene faller i juni, men en sesongjustert utvikling på minus 0,5 prosent indikerer en svak trend, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Til sammenligning steg boligprisene 0,8 prosent i mai. Frem til da hadde prisene steget hver måned så langt i 2023, slik at oppgangen for året var på 7,7 prosent. Etter juni-tallene har boligprisene i Norge på årsbasis steget 6,4 prosent.

– Vi venter at den sterke oppgangen i rentene vil få effekt på boligprisene fremover. Mye av den sterke oppgangen i boligprisene i første halvår vil trolig korrigeres i andre halvår, sier Lauridsen.

Tidligere denne uken viste Obos-tall en oppgang i bruktboligpriser på 0,9 prosent i juni. Så langt i år har Obos-prisene steget i alle månedene bortsett fra mai. Det siste året er prisene ned én prosent på landsbasis.

– Sunt boligmarked

Til tross for at dette er det første registrerte fallet i boligpriser siden desember i fjor, selges det fortsatt mange boliger i alle områder i Norge, ifølge Eiendom Norge-sjefen. Både i juni og så langt i år er det solgt flere boliger enn i samme periode i 2022.

– Det vitner om et sunt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.

I juni ble det solgt 11.183 boliger i Norge, noe som er 2,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 50.774 boliger i Norge, noe som er 2,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I juni ble det lagt ut 12.819 boliger for salg i Norge, noe som er 13,5 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 56.784 boliger i Norge, noe som er 5,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Utbudet av boliger har økt gjennom juni og det er nå bedre balanse i bruktboligmarkedet enn hva vi har hatt tidligere i 2023. Antall usolgte per dag har vokst gjennom juni som normalt, men var for eksempel høyere på samme tid i 2019, sier Lauridsen.

– Venter svak utvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Hamar med Stange hvor prisene var uendret.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en sesongkorrigert nedgang på 2,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i år har Kristiansand og Stavanger med omegn med en oppgang på 11 og 10,3 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 3,1 prosent.

– Selv om det har vært overraskende sterk vekst i boligprisene så langt i år og da spesielt i Kristiansand og Stavanger, venter vi svak utvikling i boligprisene fremover. De økte rentene virker med en stor treghet i økonomien og med ytterligere renteøkning nå i juni og flere til høsten vil boligprisutviklingen bli svakere, sier Lauridsen.

Styringsrenten er nå på den høyeste siden høsten 2008. Som svar på lave renter ble det i 2010 innført en særskilt kredittregulering med rettningslinjer fra Finanstilsynet for egenkapital ved boliglån. I 2017 ble disse gjort betydelig strengere, ifølge Eiendom Norge-sjefen.

– Kredittregulering i kombinasjon med høy rente er et eksperiment man aldri tidligere har prøvd, og vi ser allerede at rentesjokket drar boligbyggingen til bunns til tross for stort behov for flere boliger, noe den sterke veksten i leieprisene viser.

Med det som bakteppe ber Eiendom Norge-sjefen nå finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om å komme på banen.

– Finansminister må oppheve utlånsreguleringen nå, da normaliseringen av prisen på penger, renten, i seg selv er nok for å ha kontroll på gjeldsveksten. Nå gjør utlånsregulering først og fremst skade, avslutter Lauridsen.