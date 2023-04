Artikkelen fortsetter under annonsen

Sesongjustert steg norske boligpriser 0,5 prosent. Hittil i år er oppgangen på 5,8 prosent.

Eiendom Norge, som står bak statistikken, omtaler stigningen som «kraftig.» Nå er mesteparten av boligprisfallet fra høsten hentet inn:

– Boligmarkedet har i 2023 vist seg mindre rentesensitivt enn mange trodde. Oppgangen i første kvartal er betydelig sterkere enn vår prognose for 2023 fra desember. Den sterke utviklingen må forklares med at norsk økonomi går mye bedre enn mange så for seg ved inngangen til året, i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i en pressemelding.

Ny oppgang i Oslo, men venter fall

I februar steg norske boligpriser med 1,5 prosent nominelt, og 0,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Fremover er det usikkerhet knyttet til hvordan boligprisene kommer til å utvikle seg i lys av stigende renter, spesielt er det hovedstaden som blir en viktig temperaturmåler.

Etter prisoppgang på nesten fem prosent så langt i år, anslås det i ferske prognoserapporter at stigende renter vil sende boligprisene ned både i Oslo og landet sett under ett utover året – før de så snur opp igjen i 2024. Særlig i Oslo ventes sterk boligprisoppgang de kommende årene grunnet vedvarende lav boligbygging.

Her steg prisene 0,6 prosent nominelt i mars.

Begrenset tilbud

I mars ble det solgt 8.751 boliger i Norge – 2,5 prosent færre enn for et år siden

Så langt i år er det solgt 22.375 boliger i Norge, 8,2 prosent flere enn samme periode i fjor.

I mars ble det lagt ut 8.535 boliger for salg i Norge, 16,3 prosent færre enn i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 21.401 boliger i Norge, 5,1 prosent færre enn i fjor.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier den ferske statistikken bekrefter at bruktmarkedet er bunnsolid, og at korreksjonen fra rentehevingene mest sannsynlig er ferdig.

– Parallelt registrerer vi at styringsrenten fortsatt rammer salg og bygging av nye boliger hardere, fordi den treffer samtidig med historisk høye byggekostnader. Det underliggende boligbehovet som følge av endrede behov i husholdningene, dekkes for tiden i større grad enn normalt av bruktmarkedet. Selv om usikkerheten er stor, tror vi derfor at bruktmarkedet vil fortsette å overraske inntil prisgapet mellom brukte og nye boliger er mindre, sier Geving.

Han sier det er knyttet stor spenning til vårslippet. Selv om det vil komme flere bruktboliger på markedet, vil volumet være lavere enn normalt, og det prispresset øke.

Meglere DN har snakket med er enige i at det på grunn av et begrenset tilbud, ikke er gitt at prisene skal ned i hovedstaden i år.

– Det grunnleggende boligbehovet er der. Folk får barn, og trenger mer plass. Ser man på det lave utbudet burde markedet vært enda strammere. Men grunnet usikkerhet og renteoppgang får man ikke den voldsomme stigningen nå, som for så vidt er bra. Likevel er det sannsynlig at vi får en prisstigning i årene fremover, så får vi se om den blir sunn eller dramatisk, sa Caroline S. Stensrød, som er daglig leder for Sem og Johnsens bruktboligavdeling.

