Boligprisene i Norge falt 1,1 prosent i juli, viser tall fra Eiendom Norge. Fallet kommer etter en nedgang på 1,2 prosent i juni.

Korrigert for sesongvariasjon steg prisene med 0,2 prosent.

Frem til juni hadde prisene steget hver måned så langt i 2023. Hittil i år har prisene steget 5,2 prosent.

– Vi venter en svakere utvikling i boligprisene fremover. Det er vanlig at boligprisene stiger mye i august, men et usikkerhetsmoment nå er den doble renteøkningen fra juni. Den vil slå ut i bankenes utlånsrenter i august. Det vil påvirke boligprisene på nedsiden, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sesongkorrigering Boligprisene stiger normalt mest om våren, mens de vanligvis synker på høsten. For å skille ut endringen som ikke er drevet av tiden på året korrigeres boligprisene for sesong.

Større fallhøyde

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken viser til at det var få bolighandler i juli, og at det derfor er viktig å ikke overtolke tallene. Likevel, sier hun:

– Det er overraskende at boligmarkedet holder seg såpass godt, selv med alle rentehevingene vi har bak oss.

Midtgaard peker også på at juli-tallene viser at det er mange boliger som ikke er blitt solgt.

– Antallet usolgte boliger er nærmest rekordhøyt i juli, sammenlignet med samme måned i tidligere år. Disse blir ikke tatt med i prisstatistikken, sier Midtgaard.

– Det bygger opp en større fallhøyde mot høsten. Jeg tror at antallet usolgte boliger er på et så høyt nivå, at vi kan få større boligprisfall i løpet av høsten, legger hun til.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank synes også juli-tallene var litt overraskende. Han mener markedsdynamikken og hva som ligger ute for salg skulle tilsi at prisene ville falle også justert for sesongvariasjoner.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

– Nå har vi også en situasjon hvor nyboligsalget har stoppet mye mer opp og dermed er noe av nyboligsalget flyttet over til bruktboliger som gjør at boligprisene vi følger i dag kan holde seg noe sterkere, sier han.

Men fremover kan prisene falle.

– Når vi ser på markedsbalansen, forskjellen mellom det som blir lagt ut og det som blir solgt, har den forverret seg betydelig og peker i retning av at de sesongjusterte prisene også skal falle.

– Vil følge planen

I juni klinket Norges Bank til med en såkalt dobbelt renteheving på 0,5 prosentpoeng. Dermed er styringsrenten på 3,75 prosent, det høyeste siden finanskrisen i 2008. Sentralbanken anslår videre en rentetopp på 4,25 prosent, mens rentemarkedet venter en rentetopp på 4,5 prosent.

Etter dagens boligpristall, er seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets styrket i troen på at renten skal videre opp.

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets.

– Det er ingenting i dagens tall som sier at Norges Bank ikke vil følge planen sin, for å si det sånn, sier Berg.

At de sesongkorrigerte prisene steg, taler for flere rentehevinger, mener han.

I likhet med de andre økonomene bet også Berg seg merke i at antall boliger lagt ut for salg økte i juli, mens antall solgte boliger holdt seg relativt stabilt. Han tror det kan være et tegn på at boligprisene vil utvikle seg mer moderat fremover.

– Vi ser for oss en relativt flat utvikling i andre halvår sesongjustert. Innbakt i det kan det godt være måneder med fall i prisene. Vi blir ikke overrasket om det kommer noen måneder som er litt svake nå, men vi tror nok ikke på et så veldig markert fall heller, sier Berg.

Flere boliger selges

Til tross for at dette det er andre registrerte fallet i boligpriser siden desember i fjor, selges det fortsatt mange boliger i alle områder i Norge, ifølge Eiendom Norge-sjefen. Både i juli og så langt i år er det solgt flere boliger enn i samme periode i 2022.

I juli ble det solgt 4.134 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Samtidig ble det lagt ut 3.667 boliger for salg i Norge, noe som er 13,8 prosent flere enn i samme måned i fjor.

I forkant av boligpristallene fra Eiendom Norge viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at husholdningenes gjeldsvekst var på 3,7 prosent i juni – det er den laveste gjeldsveksten siden høsten 1995, og den tredje måneden på rad at husholdningenes gjeldsvekst faller.

Det siste året har gjeldsveksten falt nedover i takt med at rentene har steget.

Markedet priser inn høyere rente

Styringsrenten er nå på 3,75 prosent, som er det høyeste nivået siden 2008. Da Norges Bank klinket til med en dobbeltheving i juni varslet den samtidig at det mest sannsynlig ville komme to rentehopp til, slik at rentetoppen ville bli på 4,25 prosent i år.

I løpet av sommeren har markedets forventninger til den norske styringsrenten fått seg nok et løft. Nå ventes en boliglånsrente på opp mot seks prosent.

Det tror ikke markedet er nok. I løpet av sommeren har markedets forventninger til styringsrenten løftet seg og markedet priser nå inn en rentetopp på 4,5 prosent. Hvis markedet får rett, skal renten altså heves tre ganger til og rentetoppen vil ikke være nådd før i fjerde kvartal i år.

Hos flere banker ligger boliglånsrentene allerede på over fem prosent. DN skrev tidligere i sommer at utlånsrentene i både store og små banker allerede er høyere enn pristoppen sentralbanken har anslått at kommende rentehevinger vil utløse.