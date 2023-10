Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisene falt 1,9 prosent nominelt i september, eller 0,2 prosent sesongjustert. Dette er det nest kraftigste prisfallet i en septembermåned i statistikkens historie, bare «slått» av samme måned i fjor, ifølge Eiendom Norge.

Flere økonomer DN har snakket med er imidlertid overrasket over at prisfallet ikke var kraftigere.

– Dette var ganske mildt, og et mindre fall enn vi ventet. Dette skaper større fallhøyde mot høsten, oppsummerer Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken.

Finansforetaket lå selv inne med prognoser på et sesongjustert prisfall på 0,7 prosent.

Statistikken viser at boligprisene har steget 3,7 prosent siden årsskiftet, men Eiendom Norge venter nå at boligprisutviklinen i 2023 trolig vil ende rundt null.

Tallene viser også at det ble omsatt litt færre boliger enn normalt for september, men også at det lå vesentlig flere boliger ute for salg enn normalt. Og som i august, var det også i september rekordmange usolgte boliger. Fasit ble 18.994 usolgte enheter i måneden, drøye seks tusen flere enn medianen.

– Det gjør det enda mer overraskende at boligprisene holder seg såpass bra, kommenter Midtgaard.

«Boligfjell» av usolgte

Enda en faktor som forsterker Midtgaards inntrykk er det at «alle andre tall» viser at mersparingen, eller bufferen om du vil, fra pandemien, er mer eller mindre oppbrukt, ifølge Midtgaard.

– Dette, og at flere etterspør avdragsfrihet, burde være et tegn på at husholdningene merker rentehevingene i enda større grad. Og igjen, sånn sett er det overraskende at prisfallet ikke er større.

Hun tror statistikken i noen grad kan være preget av at enkelte av de usolgte boligene blir trukket fra markedet, og dermed ikke fanges opp i statistikken. De som lettere blir solgt, disse ligger særlig i lavere prisklasser, holder seg bedre i pris og utgjør også en større del av statistikken enn de ellers ville gjort.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank1 SR-Bank, peker på nettopp dette «boligfjellet» av usolgte enheter, selv om han ikke mener opphopningen gir grunn til bekymring riktig ennå.

– Dette er tall som viser et boligmarked under nedkjøling. Det er logisk og naturlig at dette skjer etter 13 rentehopp på to år, sier SR Banks sjeføkonom Kyrre Knudsen.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen.

Han understreker at det er store regionale forskjeller, og at boligmarked noen steder vil slite mer enn andre utover høsten.

– Det er et varsko om at det kan komme utfordringer i en del regioner fremover. Dette er en beskjed til Norges Bank om at rentene biter og markedet er nedkjølt. Isolert sett er dette et argument for ikke å sette opp rentene ytterligere i desember, sier han.

Knudsen får støtte av Nordea Norge-sjef Randi Marjaama, som venter ytterligere prisfall de kommende månedene.

– Renteøkningene biter på og fører til at prisene faller i et mer kjølig boligmarked. Vi tror at dette vil forsterkes utover høsten, sier Marjaama.

– Snillere enn ventet

Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen mener på sin side at tallene tyder på en «snillere start enn ventet».

– Jeg vil tørre å påstå det var en positiv overraskelse, sier Martinsen og fortsetter;

– Vi har gått og ventet på at høstkorreksjonen i år blir sterkere enn vanlig, men ser ut til å ha fått en snillere start enn ventet.

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank.

Han minner om at rentehevingene fra i sommer ikke fikk direkte innvirkning på boligmarkedet i september, og legger til at Norges Bank fortsatt planlegger ytterligere en renteheving – etter å ha hevet for bare få uker siden.

– Gitt inflasjonen, og den veldig delte økonomiske utviklingen mellom ulike sektorer i Norge, har ikke Norges Bank råd til å senke renten med det første. Og sett i lys av dette, var boligpristallene positive. De viser at det fremdeles er nokså god aktivitet i bruktboligmarkedet, med en avmatning heller enn bråstans, sier Martinsen.

Norges Bank lå selv inne med prognoser på et sesongjustert boligprisfall på 0,4 prosent i september, og Martinsen tror boligpristallene neppe får noen i Norges Bank til å heve øyenbrynene.

– Jeg vil si dette har nøytral innvirkning på Norges Bank – på marginen positiv innvirkning. Men det er ikke boligprisutviklingen i seg selv som påvirker Norges Bank, da måtte vi i tilfelle hatt ordentlig stygge tall, sier han.