Nye boliger har ofte høy standard og høye priser. Det er derfor en bekymring for at bygging av nye boliger kan fortrenge fattige beboere fra nabolag som gjennomgår såkalt gentrifisering. Det er lite belegg for denne bekymringen.

Det har i de siste tiårene vært en internasjonal trend med befolkningsvekst og revitalisering i mange storbyer. Dette gjelder også for større, norske byer, og særlig Oslo har sett kraftig vekst. Fra befolkningsnedgang og forfall i indre bydeler på 1980-tallet, til kraftig befolkningsvekst og et attraktivt og levende bysentrum.

Grünerløkka i Oslo er kjerneeksempelet på denne trenden.

Denne byveksten har også medført kraftig prisvekst på bynære boliger, og en gradvis endring i befolkningen, fra arbeiderklasse til en større grad av unge, høyt utdannede innbyggere. Det er dette som kalles gentrifisering.

Årsaker og virkemidler for å håndtere gentrifisering er temaer som ofte diskuteres av politikere og andre som er opptatt av byutvikling. Et interessant spørsmål er om det hjelper å tillate bygging av nye boliger, sånn at det blir plass til flere innbyggere i populære nabolag.

Noen hevder at boligbygging kan minske prisvekst, ved at det blir høyere tilbud av boliger i forhold til etterspørselen, mens andre hevder det heller forsterker gentrifiseringen. Da fordi nye, dyre boliger tiltrekker seg rikere beboere, noe som kan gjøre nabolagets eksisterende boliger mer attraktive for en rikere kjøpergruppe.

En utfordring ved å studere hvordan nybyggede boliger påvirker nabolagspriser er at utbyggere helst vil bygge der det er etterspørsel. Dermed bygges det mye i områder som er populære, og der prisene ventes å gå opp.

At man kan se mange nybygg i områder der det er prisvekst, trenger altså ikke å bety at byggingen fører til prisvekst, begge deler kan være symptomer på underliggende etterspørsel.

En nylig publisert studie ser på effekten av nye, kommersielt byggede boliger på leiepriser i nabolaget rundt. Studien bruker data fra lavinntektsområder, som er mest utsatt for gentrifisering, i 11 amerikanske storbyer.

Studien forsøker å løse måleutfordringen på to forskjellige måter. Først ved å sammenligne leieprisene på eksisterende boliger like ved et nybygg, med boliger litt lenger unna. For det andre ved å sammenligne leieprisveksten i perioden 2015 – 2018 i områder der det ble bygget et nytt boligbygg i 2015 med områder der det ble bygget i 2019.

Begge disse strategiene forsøker å minimere påvirkningen fra etterspørsel ved å sammenligne områder rett rundt nybygg med områder som ligner. Ingen av de to metodene klarer å fjerne all mulig påvirkning fra etterspørsel, men at to forskjellige metoder finner relativt like resultater, styrker troverdigheten.

Forfatterne finner at leieprisene rundt et nybygget boligbygg er fem til syv prosent lavere enn i sammenligningsområdene i en periode på opptil tre år etter fullføring av nybygget. Tilflyttere til områder der det bygges nytt, kommer også fra områder med lavere inntekt hos befolkningen enn i sammenligningsområdene.

Den såpass kraftige effekten på pris skyldes trolig at nybyggene de ser på, er store boligbygg, med minimum 50 leiligheter.

Det viser seg altså at bygging av nye, kommersielle boligbygg ikke fører til gentrifisering. Snarere gir det lavere husleie for eksisterende boliger i nabolaget. Dette skyldes trolig at etterspørselen etter å bo i et spesifikt nabolag ikke er ubegrenset, og når nybygg øker tilbudet, faller prisene.

Det er også mulig at det følger ulemper med nybygg – som dårligere utsikt og mye trafikk – som bidrar til prisfallet.

I tillegg er det verdt å merke seg at studier som denne ser på endring i lokale priser i nabolag der det bygges, sammenlignet med nabolag der det ikke bygges. Annen forskningslitteratur viser at økt boligbygging i en by reduserer boligprisene i hele byen, men en studie som denne fanger ikke opp den generelle effekten.

Denne studien, og et par lignende arbeider med tilsvarende resultater, er alle fra USA. Det kan ha noe å si, ved at USA har større ulikhet, og amerikanske byer er mer segregerte enn norske.

En SSB-kollega og jeg jobber med en tilsvarende analyse for Oslo, hvor vi kan se på effekten på boligpriser, og også detaljer om hvem som flytter inn og ut av nabolag.