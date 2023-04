Artikkelen fortsetter under annonsen

Å eie bolig gir flere skattefordeler. Fordelene er uvanlig store i Norge, men også internasjonalt er det vanlig med skattefordeler. En av hovedgrunnene for fordelene, er ideen om at det er bra for samfunnet at mange eier sin egen bolig.

Det kan nemlig tenkes at boligeierskap gir positive direkte virkninger, samt ringvirkninger (det som på fagspråket kalles eksternaliteter). Særlig positive ringvirkninger tilsier at beskatningen bør være lav.

Et vanlig brukt eksempel er at boligeiere er flinkere til å vedlikeholde hus og hage enn leietagere. En velstelt tomt gir verdi også for naboene, en verdi som boligeieren ikke kompenseres for. Derfor bør staten gi ekstra incentiver for å eie bolig.

Hvorvidt disse positive virkningene og ringvirkningene virkelig eksisterer, er det derimot svært vanskelig å finne bevis for, å belegge empirisk gjennom forskning. Hovedproblemet når man forsøker å undersøke årsakssammenhengen mellom boligeierskap og positive virkninger, er at det ikke er tilfeldig hvem som eier eller leier bolig («seleksjon»): Personer som er boligeiere er forskjellige fra leietagere, og nabolag der det bor mange boligeiere, er forskjellige fra nabolag med mange leieboliger.

At for eksempel barn som vokser opp i nabolag med mange boligeiere gjør det bedre på skolen, kan like så godt skyldes at foreldrene deres har høyere utdannelse og inntekt, som at de eier bolig.

Generelt er det «eksperimentet» man ønsker for å kunne fastslå årsakssammenheng, en tilfeldig fordeling av egenskapen man undersøker. Og det er vanskelig å tenke seg å tilfeldig fordele folk til boligeiere eller leietagere.

En nylig publisert studie fra Israel forsøker å bruke et såkalt naturlig eksperiment for å se på om det å eie bolig påvirker arbeidstilbudet til boligeiere med lav inntekt, samt om økt andel boligeiere påvirker boligprisene i nabolaget.

På 2000-tallet ble store deler av Israels offentlige eide boliger solgt til beboerne, til sterkt reduserte priser. Prisavslaget varierte med botid, familiestatus, tidspunkt og så videre, på en måte som gjorde at relativt like familier kunne få ganske stor variasjon i kjøpspris.

Dermed kan forfatterne sammenligne beboere som kjøpte boligen sin, med de som ikke gjorde det, samt sammenligne nabolag hvor privatiseringen ga sterk økning i boligeierandelen, med nabolag med små endringer.

Det er likevel en utfordring at beboerne selv velger om de vil kjøpe, så de som kjøper, er de som kan ha mest nytte av det. Ved å isteden beregne sannsynligheten for at beboerne kjøper, gitt prisavslaget de kan få, kommer forfatterne seg rundt avhengigheten av personlige valg.

Å få muligheten til å kjøpe en subsidiert bolig gir økt andel beboere i arbeid, og økt inntekt. Riktignok er økningene mindre tydelige ved metoden som best tar hensyn til beboernes valg.

Som grunner for det økte arbeidstilbudet nevner forfatterne økte boligutgifter til boliglån, samt at eierskap kan gi økt tro på egen fremtid, og dermed større grunn til å jobbe.

Kanskje enda mer interessant er resultatene for boligpriser i nabolag der flere blir boligeiere. Forfatterne argumenterer for at boligpriser er et godt mål på hvorvidt kvaliteten på nabolaget øker. Dermed kan en boligprisøkning tolkes som et tegn på positive ringvirkninger av at folk eier sin egen bolig. Og prisene stiger (på boliger som aldri har vært offentlig eid) i nabolag med økt andel boligeiere. Hvis andelen boligeiere i nabolaget øker med ti prosentpoeng, anslås prisene å øke med rundt to prosent.

Dette tolker forfatterne som et resultat av positive ringvirkninger, at flere boligeiere som jobber mer, gjør nabolaget mer attraktivt.

Det kan være slik, men jeg kan også tenke meg muligheten for at noe av prisøkningen ikke skyldes at nabolaget blir objektivt sett bedre. Når beboere får kjøpe boligene sine billig, øker det formuen deres. Da blir lettere å kjøpe et større hus, eller å hjelpe barn inn på boligmarkedet. Og da vil man gjerne kjøpe i nabolaget, på grunn av kjennskap og forbindelser.

Dermed kan økt boligeierskap føre til økt etterspørsel i et nabolag, uten at egenskapene ved nabolaget er særlig endret.

Totalt sett indikerer denne studien at det finnes empiriske argumenter for å subsidiere kjøp av bolig for fattige leietagere, selv om det ikke gjøres noen nytte-kostnadsanalyse.

